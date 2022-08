A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação começa na próxima segunda-feira (8), para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes. As doses serão aplicadas até o dia 9 de setembro. Em Americana, as vacinas serão disponibilizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, em todas as unidades básicas de saúde. É preciso levar documento e a carteira de vacinação.

No sábado, 20 de agosto, a Secretaria vai realizar um “Dia D”, para reforçar a cobertura vacinal. Os locais e horários ainda serão divulgados pela Vigilância Epidemiológica do município.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar, no mínimo, 95% das crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias com a gotinha contra a Poliomielite, independentemente de esquemas vacinais anteriores.

Já a campanha de multivacinação terá como público-alvo crianças a partir de dois meses de idade até adolescentes com 14 anos, 11 meses e 29 dias. A vacinação, nesse caso, será seletiva, para atualização do esquema vacinal de rotina, conforme o calendário do estado de São Paulo.

“É fundamental que os pais, ou responsáveis legais, levem as crianças e adolescentes a uma unidade básica de saúde durante a campanha. Todas as vacinas oferecidas são muito seguras, eficientes e de extrema importância na proteção à saúde dos menores”, destacou a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.