A Secretaria de Saúde de Americana vai iniciar nesta sexta-feira (18), a vacinação contra a Covid-19 em bebês com idades de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias e que tenham comorbidades. A vacina a ser utilizada será a Pfizer Pediátrica Baby e estará disponível, sem agendamento prévio, das 8h30 às 15h, nas unidades básicas de saúde (unidades-referência) dos bairros Jardim Brasil, Parque das Nações, Vila Mathiensen e São Vito. A vacinação completa para indivíduos desta faixa etária será realizada com a aplicação de três doses, sendo a segunda com intervalo de quatro semanas e a terceira com intervalo de oito semanas.

O responsável legal precisa levar documentos pessoais da criança, podendo ser a certidão de nascimento, RG e CPF ou o Cartão Nacional de Saúde, além da carteira de vacinação de rotina e um comprovante de endereço. Também será preciso apresentar a receita ou relatório médico que comprove a comorbidade. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, por orientação do governo estadual, inicialmente a vacina será escalonada, a começar pelos bebês com alguma comorbidade e, posteriormente, o grupo será ampliado.

Os pais que desejarem vacinar os bebês nesta faixa etária, mas que não tenham comorbidades, poderão deixar os nomes e telefones nas unidades-referência, para serem convocados a receberem o imunizante em “xepas”, ou seja, doses excedentes que restarem ao final de cada dia da semana, medida que visa otimizar o uso da vacina e evitar perdas.

SANTA BÁRBARA: vacinação tem início em crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades nesta quinta

A partir desta quinta-feira (17) a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciará a vacinação contra Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) com comorbidades. Sem necessidade de agendamento, a imunização ocorrerá de segunda a sexta-feira exclusivamente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da Cidade Nova, da Linópolis (Centro de Saúde 2), do Mollon e Regional Zona Sul (Santa Rita), conforme abaixo. O esquema vacinal básico de 6 meses a 2 anos prevê três doses.

No momento da vacinação, os pais ou os responsáveis devem apresentar documentos que comprovem o parentesco e comprovante de endereço atualizado no nome. É obrigatório também apresentar CPF e caderneta de vacinação da criança e certidão de nascimento ou RG, além de carta médica, exames, receitas ou prescrição médica que comprovem a comorbidade. Os cadastros já existentes nas Unidades Básicas de Saúde também poderão ser utilizados para a vacinação.

Caso o acompanhante seja uma pessoa nomeada pelos pais ou responsáveis, o mesmo deve apresentar um termo de assentimento. Esse documento pode ser consultado no site da Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br > Menu principal > Covid-19 > Termo de Assentimento para vacinação de crianças de 6 meses a 11 anos ou acesso rápido pelo link https://linktr.ee/prefeiturasbo

As vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Estadual de Vacinação.

As comorbidades definidas para prioridade na vacinação são: insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, próteses valvares dispositivos cardíacos implantados, Síndrome de Down, diabetes mellitus, pneumopatia crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doenças neurológicas crônicas, doença rena crônica, imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos e HIV), doença falciforme e talassemia, obesidade mórbida, cirrose hepática.

Em Santa Bárbara d’Oeste a vacinação contra a Covid-19 para essa faixa etária ocorrerá nos seguintes locais e horários:

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas

• UBS da Cidade Nova – Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas e das 13 às 15h30

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde 2) – Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30

• UBS Regional Zona Sul – Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do Mollon – Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

Em caso de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.

Nova Odessa inicia vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades contra Covid

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa começa nesta semana a agendar a vacinação das crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades (doenças crônicas) contra a Covid-19. Neste caso, como ainda são poucas as doses disponibilizadas para os municípios, a vacinação vai ser agendada, em grupos, evitando-se o desperdício de doses. O esquema vacinal básico dos bebês de 6 meses a 2 anos prevê três doses. Por isso, os pais ou responsáveis por estas crianças devem entrar em contato com a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro ou região onde moram para agendar o atendimento. Eles devem estar com o CPF (geralmente anotado na Certidão de Nascimento) e a caderneta de vacinação da criança em mãos.

“Estamos retirando hoje (16/11) as duas primeiras doses da vacina ‘Pfizer Baby’ para crianças de 6 meses a 2 anos, mas serão poucos frascos, inicialmente apenas para crianças com comorbidades. Há um intervalo de 4 semanas entre a 1ª e a 2ª doses, e a vacina da Pfizer tem uma validade menor. Por isso, para evitar desperdícios, todas as Unidades Básicas irão trabalhar com agenda, e o esquema vacinal deve começar imediatamente”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Paula Mestriner. Segundo a profissional, as crianças que usam regularmente as UBSs e que possuem doenças crônicas já estão sendo procuradas pelas equipes para agendamento. “Para as crianças que não usam o SUS porque possuem algum tipo de convênio médico, solicitamos a esses pais que entrem em contato com a UBS do seu bairro até esta sexta-feira, para inclusão na agenda da vacinação”, completou Paula.

A lista de doenças crônicas elegíveis, no caso das crianças de 6 meses a 2 anos, inclui:

I – Imunodeficiência primária grave;

II – Quimioterapia para câncer;

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

IV – Pessoas vivendo com HIV/Aids;

V – Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais;

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune – Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe);

VII – Autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

VIII – Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise);

IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

OUTROS PÚBLICOS Paralelamente, a Saúde Municipal de Nova Odessa segue aplicando as vacinas contra a Covid-19 de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em todas as sete UBSs da cidade, nos demais públicos elegíveis, conforme o esquema vacinal liberado para cada faixa etária. Já são aplicadas, nas sete UBSs da cidade: 1ª e 2ª doses em crianças a partir dos 3 anos (com ou sem comorbidades); 1ª e 2ª doses em adolescentes em geral a partir dos 12 anos; 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos em geral de 18 a 29 anos; e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses para moradores com 30 anos ou mais, incluindo idosos.

SUMARÉ- Vacinação contra Covid-19 para crianças de seis meses a 2 anos começa nesta sexta-feira (18)

Imunizante estará disponível em sete Unidades Básicas de Saúde do município, entre 9h e 15h

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a proteção contra a Covid-19 e passa a oferecer a vacina contra coronavírus às crianças com idade entre seis meses e 2 anos, a partir desta sexta-feira (18). O imunizante estará disponível, entre 9h e 15h, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Bordon, Bandeirantes, Vasconcelos, Maria Antônia, Matão, Soma e CiS (Centro Integrado de Saúde) de Nova Veneza.

O município recebeu as doses da Pfizer Pediátrica “baby” nesta quarta-feira (16).

Estão disponíveis ainda a 4ª dose a quem tem 18 anos ou mais, a 5ª dose para pessoas com 60 anos ou mais que sejam imunossuprimidas, a 3ª dose para adolescentes com mais de 12 anos, a 2ª dose para crianças com 5 anos ou mais e a 1ª dose para crianças com 4 anos. Vale ressaltar que o município segue o cronograma estadual, de acordo com o envio de imunizantes para ampliação dos públicos.

De acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, a cidade já aplicou 671.142 doses de imunizantes contra a Covid-19 desde o início da campanha de combate ao Coronavírus, em janeiro do ano passado. Foram 246.395Até o momento, 228.611 crianças e adolescentes com idades entre 12 e 17 anos já receberam a primeira dose da vacina, dessas, 217.430 também já receberam a segunda dose. Entre crianças da faixa etária que vai dos 5 aos 11 anos foram imunizadas 17.784, com a primeira dose, e 15.481 com a segunda dose.