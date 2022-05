A Vigilância Epidemiológica de Americana informou que a partir de segunda-feira (30), a vacina pediátrica contra a Covid-19, do laboratório Pfizer, destinada às crianças de cinco a 11 anos, passará a ser disponibilizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Mário Covas e Jardim Boer, das 8h30 às 14h.

Esta vacina vinha sendo aplicada nas UBSs dos bairros Jardim São Paulo e São Vito, porém por questões de logística e observância sobre a demanda existente, a Unidade de Atenção à Saúde realiza o rodízio de unidades para ofertar a vacina.

As demais unidades de saúde continuam disponibilizando as outras vacinas (laboratórios diversos) contra a Covid-19, para adultos e crianças, no mesmo horário.

Agora, não há mais a necessidade de fazer o agendamento, bastando que o morador procure uma das 17 unidades básicas de saúde existentes no município.