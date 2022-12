O UVA (Unidos da Vila Azenha) faturou o título da 1ª Divisão do Campeonato Municipal Amador de Futebol 2022, promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, ao vencer nos pênaltis, por 4×3, a equipe do EC Real (do Jardim Alvorada). A partida foi disputada no último sábado (03/12) no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”) e contou com bom público. O jogo da final não passou do 0x0 no tempo normal, e conforme previa o regulamento, a partida foi decidida na cobrança de pênaltis.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, prestigiou a final ao lado do seu vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho. Também estiveram presentes o secretário de Esportes e seu adjunto, Thiago Gentil e José Henrique de Carvalho, respectivamente, além dos vereadores Elvis “Pelé” Ricardo, Oseias Jorge e Paulinho Bichof.

O evento esportivo foi promovido pela Administração Municipal por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Ao final, houve a entrega dos troféus e premiações individuais.

“Para mim, é uma satisfação muito grande prestigiar e apoiar o esporte de nossa cidade. Deixo meus parabéns a todas as equipes de todas as divisões que disputaram o Campeonato neste ano, abrilhantando a competição com futebol de qualidade. Também parabenizo nossa Secretaria de Esportes que vem fazendo um excelente trabalho junto ao esporte de Nova Odessa”, comentou o prefeito Leitinho.

Fora os campeões e vice, alguns destaques do campeonato receberam premiação individual: o Artilheiro Patrick Pereira (do São Francisco, com 11 gols), o Goleiro/Defesa menos vazada Renan Gomes (EC Real, que só levou 6 gols na competição), Melhor Técnico André Moura (EC Real) e Melhor Jogador Robinho (UVA). O troféu Fair Play ficou com a equipe campeã, o UVA.

A partida final contou com o apoio das equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), PM (Polícia Militar), e Secretaria Municipal de Saúde; teve a cobertura da WR Assessoria, por meio do aplicativo Copa Fácil, e foi transmitida pela estação Esporte Show e TV WA Notícias.

“Voltamos a agradecer aos times de todas as Divisões pelo excelente campeonato, lembrando que os clubes não tiveram gastos com arbitragem e inscrição neste ano, graças ao apoio da gestão do prefeito Leitinho e do vice Mineirinho. Concluímos esse belíssimo evento esportivo com sucesso, e estamos felizes pelos elogios gerais à organização – tanto dos atletas quanto das comissões técnicas”, disse o secretário Gentil.

O jogo foi apitado pelo árbitro da Federação Paulista de Futebol e CBF, Vinícius Araújo, auxiliado pelos assistentes Henrique Oliveira e Leonardo Brandini, com o apoio dos mesários Sérgio Del Vecchio e Pedro Rodrigues. “Todo o campeonato foi bem competitivo, em todas as divisões, e nossa secretaria procurou valorizar todas as fases. Temos que agradecer aos atletas e comissões técnicas pela disciplina e dedicação. Vamos trabalhar para que em 2023 seja ainda melhor, já que teremos mais equipes em todas as divisões”, afirmou Zé Henrique.