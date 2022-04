20/04/2022 Parcial Rua do Serralheiro do nº 100 ao 186 com intersecção com a Rua do Soldador até o nº 200 – Jd. Werner Plaas. 20h00 às 05h00

21/04/2022 Parcial Rua dos Lírios (entre Rua dos Cravos e Rua dos Girassóis – Cidade

Jardim), 9h10 às 17h00

21/04/2022 Parcial Rua Dr. Cândido Cruz (entre Rua Rui Barbosa e Rua Washington Luiz),

Rua Candido Cruz (entre Rua Trinta de Julho e Rua Doze de Novembro – Centro) 12h00 às 17h00

21/04/2022 Parcial Rua José Ferreira Aranha (entre Rua Fortunato Faraone Rua Primo Picoli

– Jardim) Girassol 8h50 às 11h00

22/04/2022 Rua Rio Ivaí (trecho compreendido entre Rua Aparecida Tognetta e Rua Luiz

Bassette) – Jardim da Balsa II. 19h00 às 21h00

22/04/2022 Parcial Rua do Serralheiro do nº 100 ao 186 (com intersecção com a Rua do Soldador até o nº 200) – Jd. Werner Plaas. 20h00 às 05h00

23/04/2022 Parcial Av. Paulista (trecho compreendido entre Av. da Saúde e Rua Goiânia) – Vila Nossa

Senhora de Fátima) 07h00 às 12h00

23/04/2022 Rua Ourinhos (trecho entre a Rua das Açucenas e Av. de Cillo) – Parque Novo Mundo 12h00 às 22h00

23/04/2022 Local: Av. do Compositor, 251- Parque Res. Jaguari

Percurso: Início defronte da Igreja Assembleia de Deus, seguindo em diversas Ruas

dos Bairros Jaguari e imediações 9h00 às 11h00

23/04/2022 Parcial Av. Paulista (trecho compreendido entre Av. da Saúde e Rua Goiânia) – Vila Nossa

Senhora de Fátima 07h às 12h

24/04/2022 Parcial Rua Dom Pedro II (entre Rua Benjamin Constant e Rua Marechal

Deodoro_ – Centro 09h40 às 17h00

24/04/2022 Parcial Av. Brasil (entre Rua Peru e Rua Chile) – Santo Antônio 11h às 17h00

24/04/2022 Parcial São Gonçalo (entre Rua Crispim e Rua São Vito) – Jardim Nossa

Sra. do Carmo 8h50 às 11h20

24/04/2022 Parcial da Rua do Vidraceiro (entre Rua Joaquim Jorge Ribeiro e Rua do Mecânico)

– Jardim Werner Plaas, 11h20 às 16h20

24/04/2022 Parcial Rua Rua do Acesso (trecho compreendido entre Rua da União, Rua do Amor, Rua da Concórdia e Rua do Afeto) – Bairro Jardim da Paz 10h00 às 20h00