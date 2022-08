O ex usuário do CPC – Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual – Lorenzo Robens, de 24 anos, visitou na quarta-feira (24) o Kartódromo Internacional de Nova Odessa, para conhecer o projeto Kart Terapia, criado por Genne Fireball.

O veículo especial foi projetado para dois lugares.

Paramentado com macacão, capacete e luvas, Lorenzo começou a experiência como passageiro, com Genne Fireball na direção, e em seguida assumiu o comando, tornando-se, segundo os responsáveis pelo projeto, uma das primeiras pessoas com deficiência visual a pilotar um kart: “Esse projeto trouxe uma experiência incrível e acredito que vá proporcionar o mesmo para outros deficientes visuais. Vencer limites é o que resume o que eu vivi”.

Segundo Genne, o projeto é um verdadeiro exemplo de amor, doação, empatia e principalmente inclusão: “Deus me falou: vamos trazer essas pessoas com deficiência de volta para nossa sociedade. Vamos trazê-los de volta para esse mundo que todos nós vivemos. Eu não quero ver essas crianças mais colocadas dentro de um “armário” e esquecidas”.

O projeto tem atendido pessoas com deficiência da região, proporcionando uma experiência única de total adrenalina.

Para mais informações siga as redes sociais do Projeto Kart Terapia: @kart.terapia @genne_fireball_oficial