O uso de aplicativos para diversas funcionalidades vem ganhando espaço na rotina e na vida das pessoas desde o surgimento dos smartphones. Seja para acessar o plano de saúde, pedir comida ou fazer compras no mercado, os dispositivos móveis são os principais veículos utilizados para a realização de diversas atividades no cotidiano contemporâneo.

De acordo com o recente relatório da State of Mobile 2022, o Brasil é o 4° país do mundo que mais baixou aplicativos em 2021, com cerca de 10 bilhões de downloads realizados no ano passado. Esse número representa um crescimento de 1,43% nos downloads comparado ao resultado de 2020.

“O uso de aplicativos cresceu muito em todos os lugares do mundo, especialmente no Brasil, e ainda mais com a chegada da pandemia de Covid. Muitas pessoas começaram a comprar online, ou intensificaram suas compras online, através de aplicativos móveis, o que pressionou diversas empresas a terem seus canais digitais otimizados”, conta Thauany Moedano, Head de Desenvolvimento na Zappts.

Outro fator que pode impulsionar ainda mais o crescimento do uso de aplicativos no país, é a chegada do 5G. A tecnologia que entrega mais velocidade na conexão com a internet, em comparação aos antecessores, estará em todas as capitais do Brasil até o dia 28 de outubro, segundo a Anatel.

Criação de aplicativos e soluções digitais na Zappts

A Zappts, empresa de tecnologia focada na digitalização de grandes empresas, atua há oito anos desenvolvendo soluções digitais para marcas de diversos segmentos. Entre os clientes estão instituições financeiras, seguradoras, redes varejistas e de fast-foods, entre outros.

Dentro dos projetos desenvolvidos pela empresa, muitas são as frentes tecnológicas utilizadas. Desenvolvimento back e front-end, integração entre plataformas, design com foco na experiência dos usuários e testes de qualidade de software, são alguns dos pontos essenciais para o bom funcionamento das soluções digitais.

“O número de pessoas envolvidas, tempo para o desenvolvimento, testes, e investimento variam de acordo com o tamanho e escopo dos projetos. Independente destes fatores, nosso foco sempre é gerar resultados de negócio para nossos clientes”, explica Thauany.

Com mais de 20 projetos executados nos últimos oito anos, a Zappts olha para a construção de soluções digitais como um caminho sem volta para aproximar grandes empresas aos seus públicos consumidores.

“É extremamente importante que ao utilizar um aplicativo o usuário consiga facilmente se localizar e com praticidade alcançar o objetivo que o levou até ali. O nosso papel na Zappts está justamente em tornar a vida do usuário final de nossos clientes mais fácil.” finaliza Thauany.

Aplicativos de diversos segmentos ganham cada vez mais espaço em outras plataformas, como televisões, e já não é impossível imaginar que a tendência para os próximos anos seja um mundo cada vez mais conectado onde as soluções digitais como os aplicativos, estejam disponíveis em outros aparelhos além do celular.

Sobre a Zappts

Há 8 anos no mercado, a Zappts realiza a aceleração digital de grandes marcas como a Porto Seguro, Getnet, BTG Pactual, Cateno, Ambev, Multilaser, Ultragaz, C&A e Burguer King, entre outras. Com foco no desenvolvimento de software, especialmente em Front-end, UX Design, Quality Assurance e Gestão de Ambientes Cloud atua no planejamento, gestão e operação de serviços de desenvolvimento de soluções digitais corporativas, gestão de ambientes e transferência de conhecimento por meio da tecnologia da informação. Referência na criação de experiências digitais para os usuários, além de desenvolver soluções inovadoras e rápidas, a empresa atua em modelo 100% remoto, com equipes distribuídas em mais de 18 estados do Brasil.