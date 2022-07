Câmara decreta luto oficial pela morte do vereador Erb de Oliveira Martins, o Uruguaio

Por meio do Decreto Legislativo nº 04/2022, a Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste decreta luto oficial de sete dias pela morte do vereador Erb de Oliveira Martins, o Uruguaio (MDB), ocorrida nesta madrugada (11), aos 68 anos. O parlamentar, afastado do Legislativo desde o último dia 16 de abril, em virtude de licença médica para tratamento de um câncer, estava internado e não resistiu ao sofrer um infarto.

Uruguaio exercia seu quinto mandato como vereador. Ele se elegeu pela primeira vez em 1997 e voltou ao cargo de 2001 a 2004, de 2009 a 2012, tendo ocupado a presidência da Casa de Leis durante o biênio 2011/2012, de 2013 a 2016 e, na última eleição, em 2020, recebeu 1.303 votos.

Nascido em Bagé, estado do Rio Grande do Sul, o vereador passou a infância e adolescência no Uruguai, pois isso o sotaque espanhol e o apelido carinhoso. Além da vida pública, Uruguaio era empresário. Ele deixa a mulher, Rosana, os filhos Tiago, Vinícius e Daniela e cinco netos.

O presidente da Câmara barbarense, vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), lamentou a morte do colega. “Uruguaio exercia com paixão e autenticidade seu papel no Legislativo e certamente sua falta será muito sentida pela família e amigos, mas também pela população”, afirma Joel, que suspendeu os trabalhos na Câmara nesta segunda-feira, por meio do Ato da Presidência nº 07/2022.

O cortejo fúnebre sairá da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, às 16h, em direção ao Cemitério Cabreúva.

Prefeito Rafael Piovezan decreta luto oficial de 7 dias pelo falecimento do vereador Uruguaio

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, decretou luto oficial de 7 dias pelo falecimento do vereador Erb Oliveira Martins – Uruguaio, ocorrido nesta segunda-feira (11), aos 68 anos. Uruguaio estava no seu quinto mandato como vereador e foi presidente da Câmara Municipal no biênio 2011-2012.

Natural de Bagé-RS, Uruguaio morava em Santa Bárbara há mais de 40 anos. Deixa a esposa Rosana, os filhos Vinícius e Daniela. Foi vereador entre os anos de 1997-2000, 2001-2004, 2009-2012, 2013-2016 e na atual legislatura.

“O Uruguaio foi uma pessoa que fez história na política barbarense. Viveu uma longa trajetória em ajudar às pessoas, buscar o entendimento, o diálogo e a democracia. Infelizmente nos deixa neste momento. Lamento profundamente. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.