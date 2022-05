Entre os dias 3 e 6 de maio acontece o Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal, juntamente com a Medical Cannabis Fair, maior feira dedicada ao uso medicinal da cannabis no Brasil, no Expo Center Norte.

No evento serão 70 especialistas falando sobre temas relacionados à cannabis, assim como o seu desenvolvimento no mercado, na legislação e nos negócios. Dividido em dois blocos: Saúde, com médicos, pesquisadores e profissionais do setor da saúde que irão apresentar e debater as principais descobertas e tendências para o uso da cannabis no tratamento de diferentes patologias, com apresentação de estudos de caso; e Legislação e Negócios, que será com empresários, executivos de farmacêuticas, legisladores, advogados, investidores, pesquisadores, empreendedores e profissionais do setor que irão se reunir para apresentar e discutir a evolução do mercado global e nacional da cannabis, bem como oportunidades para investir, trabalhar e empreender no setor, com foco no desenvolvimento econômico e social do país.

Entre os patrocinadores está a NetCann, fundada em 2019 e primeira empresa a contemplar toda a cadeia de valor da cannabis, com infraestrutura farmacêutica moderna combinada com tecnologias eficientes. Presente nos quatro dias de evento, no dia 6 às 13h30, a empresa ministrará uma palestra com a temática “Modelos de sucesso da cannabis no agronegócio”.

Depois de visitar as cinco empresas mais importantes na produção e indústria de cannabis medicinal na Colômbia, a NetCann confirma sua liderança na região, sendo a única empresa a produzir cristais isolados de CBD e certificados pela GMP na América Latina. Sua participação no evento corrobora seu objetivo de criar relacionamentos, gerar potenciais negócios e investimentos, se posicionando como uma empresa que pode criar parcerias com os laboratórios brasileiros, e assim fortalecer sua importância como uma empresa pioneira e inovadora em um setor em constante evolução e expansão.

Com parceiros como Megalabs, Estado do Uruguai, convênios médicos e distribuidores em diversos mercados latino-americanos, a NetCann é a única empresa com todas as verticais de negócios da América Latina, além de estabelecer e seguir boas práticas de produção de flores, matérias-primas farmacêuticas e produtos finais.

A NetCann é a única empresa da América Latina que tem alianças com grandes laboratórios para distribuição de seus medicamentos, e possivelmente a mais bem-sucedida em cannabis medicinal, logo, sua vinda à Feira não é à toa: “Nossa participação no evento abre portas para que façamos contatos e assim ampliemos nossa rede de parceiros no Brasil, uma vez que o país é o principal mercado latino-americano que visamos”, Juan Francisco Rodriguez, CFO da Netcann.

Sobre a NetCann

A NetCann é a primeira empresa a completar toda a cadeia de valor da cannabis, com uma infraestrutura farmacêutica moderna e as certificações de qualidade necessárias, incluindo os certificados GAP e GMP. A companhia combina tecnologias eficientes de ponta com o melhor valor humano e recursos técnicos excepcionais. É profundamente comprometida com o desenvolvimento das comunidades locais, equidade de gênero e sustentabilidade ambiental.