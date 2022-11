Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, usou as redes neste domingo (13) para revelar que a influenciadora está internada há duas semanas em uma clínica psiquiátrica. O motivo da internação foi um surto psicótico que a participante de A Fazenda 6, em 2013 na Record, deu em casa e até ameaçou a integridade física do filho Leon, de nove meses de idade. Thiago revelou que a situação foi “assustadora” já que Andressa quis oferecer o bebê para um sacrifício religioso.

“Há duas semanas a Andressa Urach foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade”, começou Thiago Lopes, que é oficial da Justiça do Rio Grande do Sul.

Ele continuou relatando o episódio. “Há dois dias eu falei com a médica novamente, ainda não tem um diagnóstico. Ela relatou um episódio que aconteceu com a Andressa na clínica e, por isso, eles estão administrando os medicamentos. Andressa não tem previsão de alta”, comentou Thiago, que prosseguiu. “Além do transtorno de Borderline que Andressa já tinha sido diagnosticada há um tempo, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata”, explicou ele.