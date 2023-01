Seguem as obras de construção da UPA Maria Antônia

a quarta (Unidade de Pronto Atendimento) na cidade! Em funcionamento, a unidade vai oferecer serviço de urgência e emergência de forma mais ágil. A expectativa é atender cerca de 13 mil usuários por mês. As obras são realizadas por meio de parceria com o Governo do Estado, com apoio de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben.

A nova UPA está sendo construída em uma área de 1236,10 m², na esquina da Rua Vereador Ariosvaldo Calegari com Rua Pedro Calegari, no Jardim Amélia. O unidade contará com sete consultórios, incluindo estrutura para atendimento clínico, ginecológico, odontológico, ortopédico e pediátrico; estrutura de radiologia e sala de imobilização; sala de atendimento de urgências com dois leitos de estabilização e estrutura para entrada de ambulância; salas de observação adulta (masculina e feminina) e pediátrica; além de recepção ampliada e sala de acolhimento para classificação de risco.

Além dessa UPA em construção, Sumaré conta com mais três unidades, uma no Jardim Macarenko (região central), que recentemente foi ampliada, uma na região do Matão e a UPA Área Cura, em fase final de construção. Além disso, a Pefeitura já recebeu recursos para a construção da UPA Picerno.

“Temos a saúde como prioridade e realizamos investimentos não só em infraestrutura e equipamentos, mas principalmente em recursos humanos, capacitando e motivando os colaboradores para um atendimento cada vez mais acolhedor e qualificado. A UPA Maria Antônia é mais um investimento em um atendimento de urgência e emergência mais ágil e qualificado aos moradores, facilitando também o acesso da população aos serviços de saúde. Os moradores merecem um atendimento digno, de qualidade e o mais importante é que este é um trabalho planejado, que vai beneficiar a população não só agora, mas também as futuras gerações”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Sumaré está entre as cinco cidades da RMC com melhor taxa de atualização do CadÚnico

Município já inseriu ou atualizou dados de 71,98% da população com renda até meio salário mínimo

O município de Sumaré possui 31.365 famílias inseridas no CadÚnico (Cadastro Único), sendo 22.716 famílias com renda de até meio salário mínimo. Os dados foram divulgados em um relatório do Ministério da Cidadania no início deste mês.

O levantamento mostra ainda que a TAC (Taxa de Atualização Cadastral) do município é de 71,98% – percentual que está entre os cinco melhores índices da RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com a secretária de Cidadania e Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social (SMIADS), Ana Cleia Meneguetti, a meta é atingir, ainda no 1º semestre deste ano, a média nacional de cobertura, de 80,53%.

A TAC é calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até meio salário mínimo, com cadastro atualizado, pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até meio salário mínimo multiplicado por 100.

O Cadastro Único, por sua vez, é a base de dados do Governo Federal em que estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas em território nacional. O governo federal utiliza os dados cadastrados para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: tarifa social de energia elétrica, BPC (benefício de prestação continuada), Auxílio Brasil, entre outros.

“Este índice de cobertura de cadastrados é resultado das ações que a SMIADS tomou ao longo de 2022 para ir até essas famílias e ampliar o número de cadastrados. Agora nos preparamos para retomar os atendimentos a partir das medidas bem sucedidas que já vínhamos desempenhando e otimizá-las”, comenta Ana Cleia.

Uma dessas medidas é a implantação da Central CadÚnico, com uma equipe exclusiva para realizar a busca ativa de moradores e cadastramento. A SMIADS também informatizou a coleta de informações e adaptou uma van para percorrer a cidade com o projeto “CadÚnico nos bairros”, para aproximar o serviço da população. “Com isso, nosso objetivo e atingir a excelência no mapeamento, identificação e inserção de pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema.

CadÚnico é porta de entrada para benefícios sociais

O levantamento do Ministério da Cidadania mostra ainda o número de pessoas que fizeram parte de programas sociais no município ao longo de 2022. Apenas em dezembro, por exemplo, foram repassados por meio do Auxílio Brasil, mais de R$ 8,1 milhões a 13.327 famílias, que receberam, em média, R$ 608,84, e outras 5.857 famílias foram beneficiadas com o Vale Gás – ao todo, R$ 655.984. O BPI (Benefício Primeira Infância), que paga R$ 130 por criança com até 36 semanas de famílias em situação de pobreza, foi transferido a 2.040 famílias. O BPC (Benefício de Composição Familiar) transferiu R$ 65 para famílias com gestantes ou membros com idade entre 3 e 21 anos.

“A notícia de que Sumaré está entre as cidades com melhor desempenho na inserção de famílias no Cadastro Único é resultado do compromisso que temos com a população em situação de vulnerabilidade social. Com a pandemia e o cenário econômico, muitas pessoas perderam sua fonte de renda e, a partir daí, reforçamos a busca ativa por pessoas em situação de pobreza e intensificamos o trabalho de inserção, atualização, monitoramento e acompanhamento dessas famílias. A Administração Municipal desenvolve ainda ações intersetoriais para capacitação profissional, por meio do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cidadania”, comenta o prefeito Luiz Dalben.

