Os alunos do primeiro semestre de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, do Centro Universitário Salesiano de Americana (UNISAL), campus Maria Auxiliadora, realizam a partir deste sexta-feira (10.06), a “Exppo 2022”, com o tema “O contraste social na fotografia”. As imagens poderão ser conferidas até o dia 30 de junho, no saguão de entrada do prédio.

As fotografias expostas foram produzidas durante o Projeto Integrador, disciplina que compõe a grade curricular do curso, com o objetivo de reunir conhecimentos adquiridos ao longo de todo o semestre. Para essa turma, o desafio foi refletir e mostrar como a fotografia é capaz de conscientizar sobre as adversidades socioeconômicas.

Com a turma dividida em grupos, foram retratadas seis temáticas: dignidade humana, indiligência educacional, consumismo e seus aspectos ambientais, marginalização da arte na periferia, desigualdade social e direitos da criança, além de inclusão de surdos e de deficientes auditivos.

O trabalho foi orientado pelo professor Roberto Polezzi. “A fotografia, desde o início da história, foi uma importante estratégia para mostrar os conflitos sociais. A exposição é também um alerta para toda a sociedade sobre os problemas que estão ao nosso redor e exigem atenção imediata”, explica.

Já para Duílio Fabbri Júnior, coordenador do curso, a atividade permite uma formação mais humanística e contextualizada, tanto para o aluno quanto para os observadores. “Além de aprender técnicas, ao elaborarem as imagens, os alunos desenvolvem o olhar para as questões sociais, imprescindíveis a qualquer profissional. Esse cenário de contrastes está às nossas vistas, diariamente, mas nem sempre nos atentamos. A exposição é um chamado à sensibilidade.”

Além das imagens que serão expostas, os alunos produziram um artigo científico, que será enviado para apresentação em congresso na área.

A entrada na exposição é gratuita, e as visitas podem ocorrer das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira. Doações de agasalhos são bem-vindas, já que a turma também realiza uma campanha para encaminhamento a famílias carentes. O campus fica na Avenida de Cillo, 1.500, no Parque Universitário, em Americana.