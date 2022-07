Estão abertas as inscrições para a seleção pública realizada pela Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana para ingresso de novos médicos para atuarem em seu quadro de cooperados. Ao todo, são 55 vagas em 26 especialidades e em 10 áreas de atuação, para atendimento nas cidades de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

Os médicos interessados em participar do processo seletivo deverão ser inscritos no Conselho Regional de Medicina, possuir Registro de Qualificação de Especialista (RQE) emitido pelo órgão de classe (Conselho Regional de Medicina), concordar e preencher os requisitos do Estatuto Social da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, entre outros critérios.

A seleção dos candidatos para preenchimento das vagas será realizada em três fases: prova escrita objetiva, entrevista e realização de curso de cooperativismo seguida de avaliação documental. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de agosto, no valor de R$ 548,00, pelo site www.tekyou.com.br onde também está disponível o edital completo.

Confira abaixo as vagas disponíveis por especialidades e por áreas de atuação:

Especialidades:

CÓDIGO ESPECIALIDADES VAGAS 001 Alergia e Imunologia 1 002 Anestesiologia 1 003 Cardiologia 1 004 Cirurgia de Cabeça e Pescoço 2 005 Cirurgia Geral 1 006 Cirurgia Oncológica 1 007 Cirurgia Torácica 1 008 Clínica Médica 2 009 Dermatologia 3 010 Endocrinologia e Metabologia 3 011 Endoscopia Digestiva + CPRE 1 012 Gastroenterologia 1 013 Geriatria 2 014 Ginecologia e obstetrícia 1 015 Ginecologia – Patologia Cervical 1 016 Hematologia e hemoterapia 1 017 Mastologia 1 018 Medicina de Família e Comunidade 2 019 Neurologia 3 020 Nutrologia 1 021 Oftalmologia 1 022 Pediatria 3 023 Pneumologia 1 024 Psiquiatria 3 025 Radiologia e diagnóstico por imagem 1 026 Reumatologia 2

Áreas de Atuação: