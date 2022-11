O aumento nos custos do plano de saúde da Unimed fez o vereador Paulo Monaro (MDB) reclamar na tribuna da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste na sessão desta quarta-feira. Outros vereadores também disseram que não gostaram do tamanho do aumento que veio no boleto. Outros não quiseram comentar por não terem aderido ao plano.

Quatro projetos aprovados

Os vereadores barbarenses aprovaram quatro projetos de lei e oito moções durante a 42ª Reunião Ordinária de 2022, realizada na tarde desta quarta-feira (16), no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. A sessão camarária, que costuma ser às terças-feiras, teve a data alterada em razão do feriado da Proclamação da República.

Três dos projetos aprovados são de autoria do vereador Eliel Miranda (PSD). O PL 145/2021 institui a Campanha Permanente de Sensibilização, Informação e Incentivo à Vacinação; o PL 152/2021 institui a Campanha Permanente de Incentivo às Cooperativas de Catadores de Material Reciclável; e o PL 244/2021 institui a campanha de incentivo à prática de atividades físicas e esportivas para pessoas maiores de 60 anos denominada “Esporte Nota 100”.

Também nesta sessão foi aprovado o Projeto de Lei nº 213/2021, assinado pelo vereador Reinaldo Casimiro (Podemos), que institui a Política Municipal de Estímulo ao Empreendedorismo – Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JPP). Para os efeitos desta lei, serão compreendidas iniciativas voltadas a crianças de seis a 12 anos e a jovens de 13 a 29 anos.