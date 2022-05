O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta quinta-feira (26), o presidente da rede de supermercados Savegnago, Chalin Savegnago, e os gerentes comercial e de marketing, Rodolfo Savegnago e Murilo Savegnago, respectivamente. Os empresários fizeram o convite para a inauguração da primeira unidade Savegnago na cidade, no prédio situado na esquina da Avenida Abdo Najar com a Rua Dom Pedro II, no bairro Nova Americana. A previsão é de que a nova loja seja inaugurada no fim de junho.

Serão gerados 200 empregos diretos e o processo de contratação está sendo iniciado, seguindo Chalin. “São 200 vagas preferencialmente para profissionais da cidade, nas mais diversas áreas, como padaria, atendimento, operador de supermercados, entre outras”, disse.

“Americana agradece ao grupo Savegnago por acreditar na cidade e fazer um investimento dessa grandeza aqui, gerando de imediato 200 empregos diretos”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

A rede Savegnago Supermercados possui 50 lojas e emprega cerca de 12 mil funcionários em 17 cidades do estado. A área de venda do novo supermercado terá aproximadamente 2 mil metros quadrados.

O grupo ainda pretende abrir outra unidade em Americana, em local e data a serem definidos.