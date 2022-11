O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, inaugurou nesta quinta-feira (17), mais uma loja no estado de São Paulo, na cidade de Americana. Com a nova unidade, a rede está gerando cerca de 220 empregos diretos e indiretos.

“Com a inauguração da loja de Americana, chegamos ao surpreendente número de 87 lojas no estado de São Paulo, onde também temos 3 atacados de entrega. A abertura significa a chegada do Atacadão em uma nova cidade, além de reforçar o nosso compromisso em proporcionar alimentação básica e de qualidade, oportunidades de empregos e melhores benefícios para todos os tipos de públicos como pequenos comerciantes e consumidores finais, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

A nova loja conta com uma área de vendas de 4.400 m², 26 checkouts e 159 vagas de estacionamento. Além disso, para atender todas as necessidades dos consumidores, a rede também disponibiliza uma ampla variedade de produtos e marcas nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais, artigos de limpeza, frios e laticínios, incluindo líderes de mercado, produtos regionais e alternativas de baixo custo. Já na área de hortifrúti, os consumidores encontram também uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. Há ainda produtos para casa, carro, animais de estimação e itens para festa.

Com a abertura da unidade de Americana, o Atacadão agora está presente em 58 municípios do estado de São Paulo. Além da capital, a rede possui lojas em cidades como Araraquara, Osasco, Poá, Praia Grande, Rio Claro, entre outras.

Serviço:

Endereço: Rua São Gabriel, 2451 – Vila São Vito | Americana/SP CEP: 13473-000

Horário de funcionamento

De segunda a sábado, das 7h às 22h.

Aos domingos, das 8h às 18h.

Feriados: consultar a loja.