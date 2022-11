Após cortes sucessivos na ciência brasileira, em meio a pandemia de covid-19, iniciativas de divulgação científica invadiram as mídias para falar sobre ciência, saúde e sociedade com as pessoas. Falando sobre a importância da vacina, as consequências dos cortes na ciência ou até reproduzindo experiências científicas, esses cientistas juntaram esforços em coletivos de divulgação científica para que suas vozes fossem ampliadas e chegassem a todos os cantos.

“Em meio à constante queda nos recursos destinados à ciência, os divulgadores científicos procuraram não só demonstrar a importância e as consequências desses cortes para a ciência, mas atuar efetivamente em problemáticas urgentes da sociedade, se equilibrando entre seus compromissos profissionais e pessoais para além da divulgação científica.” comenta Erica Mariosa do Blogs de Ciência da Unicamp.

A partir dessa amplificação, a Campus Party Brasil abriu seus palcos para trazer a divulgação científica junto a estudantes, professores, empresários, empreendedores, desenvolvedores e geeks que já discutem a inovação e soluções tecnológicas.

“A pandemia de covid-19 mostrou, mais do que nunca, a importância da ciência e tecnologia para a sociedade. Desenvolvemos várias vacinas em tempos recordes, com tecnologias que já vinham sendo testadas há duas décadas. Mesmo assim, vimos um tsunami de dúvidas sobre a eficácia, segurança e mecanismos das vacinas (entre vários outros assuntos das biológicas). Foi durante a pandemia que percebemos não só a importância da ciência, mas a necessidade de se falar sobre ciência e tecnologia com o público fora das academias e centros tecnologias.”, comenta Maurílio Bonora Junior do Blogs de Ciência da Unicamp.

Dos dias 11 a 15 de novembro de 2022 no Pavilhão de Exposições – Anhembi Parque em São Paulo, serão 10 cientistas dos coletivos Blogs de Ciência da Unicamp, Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência, Instituto Principia, Todos pelas Vacinas e Stem for Girls que estarão presentes falando sobre Divulgação Científica e realizando experiências científicas para os participantes do evento.

Dessas iniciativas estarão os cientistas e divulgadores de ciência:

Rômulo Néris – Virologista, Imunologista e Divulgador de Ciências – @romulismo

Mellanie Dutra – Neurocientista, Professora e Divulgadora de Ciências – @mellziland

Ana Arnt – Bióloga, Professora e Divulgadora de Ciências – @ntsnaleatorias

Luiz Bento – Biólogo e Divulgador de Ciências – @luizbento

Eduardo Sato – Físico e Divulgador de Ciências – @ea_sato

Bruno Diniz – Químico e Divulgador de Ciências – @Inst_principia

Wellington Barbosa – Divulgador de Ciências – @Inst_principia

Kenji Normose – Historiador e Divulgador de Ciências – @Normose_

Flávia Ferrari – Bióloga e Divulgadora de Ciências – @flavississima

Alexandre Borin – Biólogo e Divulgador de Ciência – @aleeborin

Aline Carvalho – Engenheira Civil – @stem4girlsbr

Os temas das palestras, debates e experiências científicas serão:

Divulgação Científica e Tecnologias: Buscando levar a compreensão do que é ciência e tecnologia, desde o desenvolvimento da escrita até a organização de um planetário para estudar e compreender o universo, as tecnologias são invenções humanas que produzem conhecimento e devem ser acessíveis à nossa sociedade. Será que o Metaverso discutido aqui na Campus Party é a tecnologia que chega a todos?

Divulgação Científica e Sociedade: Como Sagan já nos adiantou há mais de 20 anos: “Vivemos numa sociedade intensamente dependente da ciência e da tecnologia, em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia”. Como a sociedade lidou com as tecnologias de comunicação e saúde na pandemia de covid-19 e quais as lições que podemos tirar para as próximas pandemias?

Divulgação Científica e Responsabilidade da Informação: A divulgação científica tem como objetivo principal tornar o conhecimento científico um instrumento para perceber o mundo, realizar perguntas, pensar e agir cotidianamente. Mas, ao adaptar o conhecimento científico às tecnologias de comunicação, como a responsabilidade da informação é pensada e tratada pelos cientistas e criadores de conteúdo?

Demonstrações de Química: Experimentos lúdicos para demonstrar conceitos científicos no dia-a-dia com participação da plateia.

Algoritmos de afeto e identidade: como as redes sociais moldam sua personalidade? Como os algoritmos podem radicalizar ou fanatizar pessoas? Quais discursos são produzidos a partir das redes sociais e como eles impactam na formação social? E como a política mundial tem utilizado isso ao longo da história? Kenji é historiador, professor formado pela Unicamp e mantém o canal Normose desde 2018. Kenji é uma das vozes expoentes sobre comunicação nas redes na internet e também está à frente do projeto YouTubers pela Democracia, que consolida um ecossistema interno de produtores nas redes sociais.

Informações sobre os coletivos de Divulgação Científica podem ser encontrados no:

Blogs de Ciência da Unicamp – Iniciativa de Divulgação Científica em formato escrito da Unicamp que disponibiliza suporte e treinamento para cientistas fazerem divulgação científica da universidade para a sociedade.

Informações: https://www.blogs.unicamp.br/ – @blogsunicamp

Todos pelas Vacinas – Coletivo de divulgadores de ciência em prol das vacinas, a iniciativa reúne e divulga informações científicas, materiais artísticos e referências educativas sobre vacinação, saúde e ciência.

Informações: https://www.todospelasvacinas.org/ – @tdspelasvacinas

Instituto Principia – Fundação Instituto de Física Teórica que se dedica a ser um centro de produção e difusão do conhecimento científico, além de um espaço de conexão da ciência com a sociedade.

Informações: https://www.institutoprincipia.org/ – @Inst_principia

Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência – Evento anual que reúne Divulgadores de Ciências para falar sobre Divulgação Científica

Informações: https://www.blogs.unicamp.br/ebdc/ – @EncontroDC

