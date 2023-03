União Barbarense vai jogar aos sábados

O União Barbarense decidiu que vai fazer seus jogos em casa aos sábados.

A diretoria confirmou ao Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta-feira (24), que irá realizar as partidas do Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, aos sábados, às 15 horas.

Estes os dias e horários dos jogos do Leão da 13 em Santa Bárbara:

Dia 29/Abril, às15h – UAB X Rio Branco

Dia 6/Maio, às 15h – UAB X Amparo

Dia 20/Maio, às 15h – UAB X Paulista de Jundiaí

Dia 27/Maio, às 15h – UAB X Colorado Caieiras

Dia 18/Junho – UAB X SKA Brasil (por ser a última rodada, a FPF irá confirmar o horário).

AVALIAÇÃO

Na próxima segunda-feira o clube começará a fazer avaliação de jogadores que poderão vir a integrar o elenco para 2023. Desde o anúncio da realização da avaliação a procura tem sido grande por parte de atletas de várias cidades, segundo o diretor Clayton Vieira.

