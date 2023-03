A Prefeitura de Americana está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de técnicas de depilação facial com linha e de técnicas de unhas artísticas. Os treinamentos fazem parte do Programa Futuro Certo, idealizado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos com o objetivo de promover qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

O curso de técnicas de depilação facial com linha será ministrado de 3 a 25 de abril, das 13 às 17 horas, às segundas, terças e quartas no Cras do São Manoel, que fica na Rua São Thiago, nº 320. As inscrições podem ser realizadas pelos telefones do próprio Cras (3468-6103) e do Soma (3468-6605 e 98164-4222).

VEJA TAMBÉM: Americana tem curso gratuito de assistente financeiro

Para o curso de técnicas de unhas artísticas, serão oferecidas duas turmas. Uma terá aulas na Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, nº 325), de 3 a 27 de abril, das 8 às 12 horas, às segundas, terças e quartas. Os interessados devem se inscrever na Casa de Dom Bosco (telefones 3406-1147 e 3406-3332) e no Cras Mathiensen (3407-2770).

A outra turma terá aulas de 3 a 27 de abril, das 13 às 17 horas, às segundas, terças e quartas no Cuca (Rua Anhanguera, nº 16). As inscrições são realizadas pessoalmente no próprio local.

Para todos os cursos, a exigência é de que o aluno seja maior de 18 anos. Para o de unhas artísticas, é necessário ter conhecimento de manicure.

“Ofertar qualificação nos territórios é uma das nossas prioridades dentro da inclusão produtiva para as pessoas que mais precisam romper com suas vulnerabilidades e gerar renda através do mercado de trabalho ou empreendedorismo”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliane Hellen Munhoz Fernandes.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento