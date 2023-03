Unha quebrada: precisa sacrificar o comprimento das outras?

Uma unha quebrada pode provocar muita decepção. Juro, não é exagero!

Pergunte a qualquer mulher do mundo que tenha passado semanas cuidando de suas unhas, só para que elas crescessem alguns milímetros e que, de repente, viu uma delas quebrar às vésperas de um evento ou viagem importante. O desânimo é inevitável.

Nesse caso, é comum encontrar no Brasil, basicamente, duas soluções:

As manicures tradicionais, que não dominam as técnicas de extensão de unhas, vão sugerir cortar todas para ‘igualar os tamanhos’. O problema é que lá se foram as tão sonhadas unhas longas. É possível que alguma profissional mais aventureira ofereça uma solução caseira, como, por exemplo, colar uma tip com supercola. Porém, nem de longe, essa é uma solução segura.

Unha quebrada. E agora?

Por sua vez, as Nail Designers, especialistas em alongamentos artificiais, irão sugerir o próprio serviço, que invariavelmente começa com o corte de todas as unhas naturais. A partir daí, elas colocam próteses em todas elas. Raramente será oferecida a recuperação apenas da unha danificada, pois isso não é financeiramente atrativo para essa profissional. Além disso, a Nail Designer é treinada para criar unhas artificiais com um estilo específico, que não harmonizaria com as demais unhas naturais.

Diante da dificuldade de restaurar uma simples unha natural, a maioria das mulheres brasileiras passa a pensar que é impossível ter unhas naturais longas e decide manter suas unhas bem curtinhas ou se deixam render pelo alongamentos artificiais.

Neste momento, é bastante comum que uma dúvida paire no ar: com tantos avanços tecnológicos em todas as mais variadas áreas, como pode ser possível que não haja nada de novo no universo das unhas que seja capaz de solucionar uma simples unha quebrada?

Felizmente, as russas encontraram a resposta! Com o aperfeiçoamento das técnicas de manicure e esmaltação desenvolvidos pelo método russo original de cuidados com as unhas e o desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, já se tornou possível realizar a restauração daquela unha que foi danificada. Não importa se ela está quebrada, lascada ou trincada. Não havendo ali nenhum tipo de sinal que caracterize um problema de saúde – situação em que se indica a consulta com um dermatologista – já é possível restaurar a unha de modo que sequer seja perceptível que foi realizado um reparo. E o melhor: sem que as demais unhas sejam ‘sacrificadas’ nesse processo.

Para restaurar uma unha danificada, o método russo original de cuidados com as unhas se vale do uso de polímeros artificiais para criar extensões de unhas. Você provavelmente vai perguntar se o material é o mesmo utilizado no caso dos alongamentos. E a resposta é sim, mas com ressalvas. No Brasil, existem materiais de todas as qualidades e gerações, mas no método russo, são utilizados apenas os de alta qualidade.

Há, ainda, outras diferenças importantes entre a restauração e os alongamentos. A principal delas está ligada aos princípios que guiam a sua aplicação. Isso ocorre, porque no caso do método russo, as unhas naturais são sempre a prioridade e devem ser preservadas a todo custo. As unhas naturais jamais são sacrificadas para serem substituídas por uma imitação artificial. Ou seja, diferentemente dos alongamentos convencionais, que prometem substituir as unhas naturais, no método russo os polímeros artificiais são usados apenas para a criação de próteses provisórias para restaurar o comprimento daquela unha natural danificada até que ela cresça novamente.

A restauração também pode ser utilizada nos casos de mulheres que apresentam unhas extremamente curtas ou roídas. Nestas situações, as extensões são feitas de maneira pontual, apenas para as unhas que realmente precisam de correção, por tempo limitado, respeitando o biotipo das mãos, a forma e a proporção entre as demais unhas naturais existentes, até que a recuperação do seu tamanho seja concluída.

A cada sessão, a manicure especialista no método russo original de cuidados com as unhas remove totalmente a esmaltação aplicada sobre as unhas naturais, retirando, inclusive, o que foi aplicado sobre as restaurações. O procedimento é totalmente seguro e, assim, é possível verificar a integridade das unhas naturais e avaliar se há necessidade de manter a restauração ou realizar uma nova. Em geral, as unhas naturais crescem e atingem o comprimento desejado em no máximo três sessões. Nesse processo, aquela extensão artificial vai sendo reduzida a cada sessão, até ser completamente removida, uma vez que já cumpriu seu papel.

É importante ressaltar que sempre que realizado de forma correta, o procedimento não causa enfraquecimento, nem risco de descolamento ou infiltrações. Finalmente, as brasileiras podem ter suas unhas naturais longas e saudáveis – e manter sua autoestima sempre lá em cima!

*Olga Radionova é a maior autoridade no método russo original de cuidados com as unhas no Brasil, diretora da RNSA School e responsável por formar as especialistas que atuam na Bela Russa – 1ª rede de franquias de estúdios especializados no método russo original de cuidados com as unhas.

