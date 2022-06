Inaugurada oficialmente no último sábado, a Unacon (Unidade para tratamento de Câncer) virou a principal aposta do governo Chico Sardelli (PV) em Americana. Apontada por alguns assessores próximos do prefeito como ‘mais importante obra’ dos últimos 10 anos, a Unacon deve atender pacientes com câncer da cidade e de alguns municípios vizinhos. E fica junto ao Hospital Municipal, em projeto de ampliação iniciado na 1a gestão do ex-prefeito Diego De Nadai (2009-2014).

CUSTOS E SAÚDE– Inaugurada oficialmente com a presença do governador Rodrigo Garcia (PSDB), a Unacon retoma um projeto que era mantido por Diego e que foi cortado pelo sucessor e antagonista Omar Najar (MDB) sob suspeita de alto custo e modelo inadequado de atendimento. Omar segue crítico ao modelo ao apontar que os custos de manutenção correm alto risco de gerar novo rombo nos caixas da prefeitura.

AMIZADE TUCANA–