O prefeito de Americana Chico Sardelli anunciou nesta sexta-feira (18), que o município recebeu um repasse do governo estadual de R$ 15 milhões, destinados ao custeio da Unacon (Centro Oncológico de Americana) e também para a realização de cirurgias eletivas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A verba foi depositada no Fundo Municipal de Saúde no dia 17 de novembro.

A Secretaria de Saúde elaborou um plano de trabalho para a utilização dos recursos, uma vez que a destinação da verba visa a cooperação financeira nas ações e serviços da pasta.

“Nós entendemos que no atual rol de importâncias da saúde, tanto a manutenção da Unacon quanto a realização das cirurgias eletivas são prioridades e, portanto, necessitam desses recursos”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.