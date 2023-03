Da umbanda ao espiritismo, diversidade de crenças em ficção

Da umbanda ao espiritismo, Brasil é brasil

Em um país de tamanho continental e com uma formação cultural marcada pela convergência de etnias, a diversidade de crenças e de costumes se tornou uma das principais características do Brasil. Mas, no livro Um Milagre na Floresta Amazônica, o escritor Edir Bertuccelli Novo mostra que um traço une a maioria da população: a espiritualidade. Através da ficção, ele explicita que, independentemente da sua religião, os brasileiros mantêm a fé – seja em Jesus, nos orixás ou em Tupã.

É através dessa conexão com o divino e da importância de buscar um sentido maior para a existência que o autor conduz os leitores pela história de Victor. Solitário e sem nenhum familiar vivo, ele descobre uma doença incurável para a medicina. A única pessoa ao seu lado é Charles, um amigo que está disposto a abrir mão de uma promoção no trabalho para ajudar o protagonista a encontrar a cura.

Você, Charles! Não existe ninguém nesse mundo igual. Você sempre arruma uma solução, nada é difícil, e você não mede esforços para ajudar quem precisa. O mundo precisa de mais pessoas assim. Eu mesmo preciso me espelhar mais em você, meu amigo. (Um milagre na floresta amazônica, pg. 36)

Apesar do pessimismo, o personagem descobre que o pajé de um povo indígena da Amazônia pode ajudá-lo a melhorar. Assim, passa por uma aventura em lugares desconhecidos na tentativa de sobreviver. A partir dessa história, o escritor conduz o público por temas como o poder das amizades, a necessidade do altruísmo e o valor de entrar em contato com saberes de outras culturas.

Um Milagre na Floresta Amazônica é, assim, um pedido de respeito à diversidade de crenças do Brasil. Autor de sete livros, Edir Bertuccelli Novo utiliza a literatura para exaltar o conhecimento dos povos tradicionais e também ressaltar a urgência de preservar a natureza, especialmente a Amazônia. Parte da receita com a venda da obra será revertida para organizações não governamentais.

FICHA TÉCNICA

Título: Um Milagre na Floresta Amazônica

Autor: Edir Bertuccelli Novo

Editora: Publicação independente

ISBN: 978-65-00-64648-1

Páginas: 86

Preço: R$ 31,57 (físico) e R$ 4,99 (e-book)

Onde comprar: Amazon | Uiclap

Sobre o autor: Nascido na capital de São Paulo, Edir Bertuccelli Novo trabalha com cultura e literatura há anos. Promoveu, por exemplo, atividades de escrita durante seu período como coordenador literário voluntário do Centro Cultural Aricanduva. Um dos seus trabalhos na instituição foi o I Concurso de Poesias, que recebeu 500 inscrições de textos em Língua Portuguesa de vários lugares do mundo. Também realizou um concurso voltado para contos espíritas em parceria com a Artlivros&Cia, que culminou na “Antologia de Contos Espíritas”. Atualmente, ele seleciona produções para uma antologia sobre Iemanjá pelo mesmo projeto. Tem sete livros publicados.

Loira vai pro Candomblé (umbanda) e atrai fiéis

A modelo Lú Bernardi, que recentemente trabalhou um período ao vivo no Programa da Eliana no SBT, tem um jeito todo especial de ser. Com o seu jeito engraçado e espontâneo de ser, e sem papas na língua, a loira sempre diz tudo o que pensa e o que acha.

Recentemente, após a beldade ter ficado careca para se “iniciar” no Candomblé/ umbanda, está fazendo bastante sucesso no meio da religião… A modelo foi convidada para apresentar e ser Madrinha de Cerimônia do evento “Na Batida do Tambor”, o qual será realizado no dia 12 de março na quadra da escola de samba X-9 Paulistana.

