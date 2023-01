O novo ano bate à nossa porta trazendo uma série de oportunidades. Nosso trabalho frente à Prefeitura de Americana vem sendo pavimentado e continuaremos avançando nas mais diversas áreas.

2022 foi o ano em que Americana voltou a sorrir e a brilhar luz própria.

Eu me orgulho de tudo que já foi alcançado e, ao lado do meu vice Odir Demarchi, da nossa equipe, da Câmara Municipal e também da população, que nos ajuda diariamente a tornar Americana um lugar melhor, vamos conquistar muito por nossa cidade.

Voltamos a ser o destino de grandes empresas, entramos na era digital da educação, estamos cuidando da nossa gente na assistência social e na saúde, com a reforma e reabertura de seis UBS (Unidades Básicas de Saúde) e a inauguração do Centro de Oncologia (Unacon), e realizamos obras de infraestrutura importantes para a cidade crescer.

Acendemos as luzes de um novo tempo em Americana, uma cidade em plena ascensão, e tenho certeza que 2023 será um ano com ainda mais conquistas.

Muitas delas são aguardadas há anos pela população e vão sair do papel em 2023, como a reforma da Ala 3 do Hospital Municipal, o novo acesso à região do Jardim Mirandola, a remodelação viária da entrada da cidade, entre outras.

São ações históricas para a cidade de Americana. O sentimento é de gratidão e esperança.

Gratidão a todos os parceiros que ajudaram a intermediar recursos que estão sendo investidos, a todos os servidores pela dedicação e cuidado para com a nossa população, e ao povo americanense, pelo voto de confiança em nosso trabalho.

E esperança de ver nossa cidade vivendo seu auge nas mais diversas áreas. Um sonho cada vez mais próximo e que vamos continuar trabalhando para alcançar em 2023. Que seja um ano de grandes realizações! Feliz ano novo, Americana!

Chico Sardelli – Prefeito de Americana