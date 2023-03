1 dia de SPA em casa

Um dia de SPA em casa. Quem quer?

Estamos sempre correndo e acaba sobrando pouco ou nenhum tempo para cuidarmos de nós mesmos, uma pausa é sempre necessária e bem-vinda. Pensando nisso que tal separar um tempo para um SPA em casa?

Ouça os sinais do seu corpo, e entenda o que ele quer te dizer. Descanse, e quando o sono passar, levante, dê aquela primeira espreguiçada do dia e alongue o corpo tranquilamente. Em seguida, capriche no café da manhã e escolha alimentos saudáveis e nutritivos, como frutas e cereais.

Prepare o ambiente, acenda uma vela ou um difusor de aromas, a LENVIE possui diversas opções para deixar o ambiente aconchegante, e coloque sua playlist favorita para tocar ao fundo. Comece o SPA, com um poderoso momento de cuidados com o corpo e com o cabelo. Para isso, que tal produtos com fragrâncias que despertam nossas sensações, perfumam de forma intensa e ainda garantem cabelos nutridos e pele radiante?

Com itens de cuidados com o cabelo e sabonetes veganos, Love Beauty em Planet possui produtos com ingredientes naturais como manteiga de murumuru, óleo de argan, água de coco e maca peruana; e fórmulas livres de silicones nos produtos para os cabelos – que são substituídos pelo óleo de coco orgânico, além de não conter corantes e parabenos. Os sabonetes da marca também podem ser bons aliados para os momentos de autocuidado, pois hidratam o corpo, deixam a pele sedosa e relaxam os sentidos durante a limpeza.

Qual sua etapa favorita do SPA DAY? Love Beauty and Planet e a LENVIE possuem diferentes kits com produtos e acessórios que tornam o momento de SPA DAY ainda mais especial, acolhedor e gentil.

Para conhecer os produtos das marcas acesse os e-commerces de All Things Hair: https://loja.allthingshair.com/love-beauty-and-planet/ e LENVIE: www.lenvieparfums.com

