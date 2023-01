UBSs do 31 de Março e São Fernando são reformadas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste concluiu as obras de reforma das UBSs do 31 de Março e do São Fernando, unidades que atendem duas importantes regiões da cidade.

Além da revisão e manutenção completa do telhado, calhas e parte elétrica, A UBS do 31 de Março ganhou nova área de luz, ampliação da sala de espera principal, instalação de gradil externo e grelhas das caixas d’água e pintura interna e externa.

A UBS do São Fernando também teve a revisão completa do telhado e calhas, além da troca de sete portas e pintura interna e externa.

“Na última década transformamos e muito a estrutura da Saúde Pública barbarense. Construímos novas unidades, ampliamos as existentes e reformamos aqueles prédios que mais precisavam de intervenções – alguns deles não passavam por obras desde a sua fundação, há décadas. Como sempre falamos, a Saúde se transforma todos os dias em Santa Bárbara”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

