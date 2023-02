UBSs do São Domingos e Parque das Nações serão reformadas

A Prefeitura de Americana vai reformar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros São Domingos e Parque das Nações, com investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e contrapartida da Administração.

A verba destinada ao município é de R$ 500 mil, concedida por meio de emenda parlamentar do deputado Campos Machado (Avante), intermediada pela vereadora Nathália Camargo. À Prefeitura caberá uma contrapartida no valor de R$ 121.227,34; totalizando R$ 621.227,34 em investimentos.

O edital de licitação para a execução das obras foi publicado no Diário Oficial do município no dia 16 de fevereiro, sendo que a entrega das propostas está prevista para 14 de março. De acordo com a Secretaria de Gestão de Convênios, da Prefeitura, serão empregados R$ 223.965,22 na reforma da UBS São Domingos e R$ 397.262,12 na do Parque das Nações.

Na UBS São Domingos haverá ampliação da cobertura e da área de piso em frente a farmácia, substituição do piso e da cobertura na varanda (ao fundo), revisão geral do telhado, instalação de grade em alguns caixilhos (estrutura de esquadria), substituição dos portões, revisão das redes elétrica e hidráulica, além de pintura interna e externa.

Já na UBS do Parque das Nações os serviços previstos são a troca do piso vinílico por cerâmico, execução de banheiro acessível aos portadores de deficiência, reforma parcial do telhado, substituição de esquadrias de madeira e pintura interna e externa.

“A Saúde tem sido uma de nossas prioridades. Inauguramos o Centro de Oncologia – Unacon e já reformamos e entregamos seis unidades básicas: do Parque Gramado, Jardim Ipiranga, Mathiensen, Vila Gallo, Guanabara e do Dona Rosa. Além disso, inauguramos há poucos dias a Ala 3 e a UTI Adulto do Hospital Municipal. E vem muito mais por aí”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Nós estamos avançando com a reforma e revitalização de diversos equipamentos de saúde, isto graças à soma de esforços, passando pelo prefeito, secretários municipais e parlamentares. Isto representa uma grande conquista para melhorar o cenário da saúde da população americanense”, destacou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.

