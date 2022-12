A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, vai reabrir duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) no mês de dezembro. Na próxima segunda-feira (12) será reaberta a UBS “Dr. Adolfo Lutz”, do Jardim Guanabara, e no dia 16 será a vez da UBS “Dr. Silvério Otaviano de Souza”, do Jardim Dona Rosa.

Depois de ter passado por revitalização, a unidade de saúde do Guanabara vai contar com médico clínico geral, pediatra e ginecologista, além de dentista (atendimento nunca ofertado nesta UBS) e serviços gerais oferecidos pela equipe de enfermagem. O atendimento à população começa já na terça-feira (13).

Entre os principais bairros que serão beneficiados com a nova unidade estão, além do próprio Jardim Guanabara, o Novo Horizonte, Jardim Lizandra e parte dos bairros Jardim Paulistano, Jardim Bela Vista e Vila Santa Maria.

A UBS do Guanabara funcionou até 2017, depois o local passou a abrigar a Unidade de Atendimento Domiciliar (UAD) da Secretaria de Saúde. Com as obras para a reabertura da UBS, a UAD foi transferida para o bairro São Vito, na rua Chucri Zogbi, nº 540.

UBS DONA ROSA

A UBS “Dr. Silvério Otaviano de Souza”, do Jardim Dona Rosa, será reaberta à população na sexta-feira, dia 16, sendo que o atendimento ao público deverá começar no dia 19, segunda-feira. Os bairros beneficiados com a reabertura são o Dona Rosa, Jardim da Balsa e Jardim das Orquídeas.

Além de serviços gerais de manutenção predial, esta unidade também recebeu novos mobiliários e contará com uma farmácia para dispensação de medicamentos à população, cujo serviço não existia anteriormente.

Devido à necessidade de reforma de outras unidades, a UBS Dona Rosa foi utilizada temporariamente para abrigar os atendimentos das UBSs dos bairros Mário Covas e Parque da Liberdade.

A equipe da UBS Parque da Liberdade retornou com os atendimentos no mesmo prédio da UBS do Parque Gramado, e vai continuar naquele local até que seja construída a nova unidade do bairro, prevista para 2023.

“Estamos muito satisfeitos com a entrega dessas unidades, isto nos deixa com a sensação do dever cumprido. A população americanense merece uma saúde qualitativa e com mais acesso. Por isso estamos trabalhando incansavelmente, para dar mais dignidade aos moradores e também mais qualidade de vida”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.