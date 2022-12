A UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Adolfo Lutz”, no Jardim Guanabara, será reaberta à população a partir desta terça-feira (13), depois de passar por revitalização e obras de manutenção. A unidade retoma os atendimentos básicos de saúde, inclusive odontológicos, serviço nunca antes oferecido por esta UBS à população. O horário de funcionamento é das 7h30 às 16h30.

Os moradores dos bairros Jardim Guanabara, Novo Horizonte, Jardim Lizandra e regiões dos bairros Jardim Paulistano, Vila Santa Maria e Bela Vista já poderão usufruir de atendimento médico, odontológico e de enfermagem. No local, haverá uma equipe multidisciplinar, composta por três médicos, sendo um ginecologista, um clínico geral e um médico de família; um dentista; um enfermeiro; quatro técnicos de enfermagem; um agente comunitário de saúde; dois recepcionistas e um servente.

Além dos atendimentos médicos, a unidade também vai oferecer todos os serviços referentes à saúde básica, como aplicação de vacinas, curativos, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, exames de Papanicolau e outros exames laboratoriais.

“A reabertura da UBS Guanabara vai trazer mais praticidade aos moradores de toda a região, que terão o atendimento completo perto de casa. É um pedido antigo da população e que o Odir e eu ficamos muito contentes em tornar realidade. Mais um compromisso cumprido com a Saúde de Americana”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a previsão é de que sejam realizadas mensalmente 580 consultas médicas e 850 procedimentos diversos das áreas de enfermagem e odontologia. “A população vai contar com uma unidade nova perto de casa, garantindo comodidade e mais conforto para usuários e equipe, resultando em um atendimento mais humanizado para todos”, afirmou.

O prédio recebeu nova pintura (interna e externa); revisão do telhado; substituição do piso; melhorias nas redes elétrica e hidráulica; execução de acesso para pessoas com deficiência e substituição das luminárias, torneiras, portas, fechaduras, peças sanitárias e espelhos de tomadas. Também foi realizada adaptação na rede elétrica para a instalação de um compressor, para uso do consultório do dentista, nova identificação visual e uma cobertura externa em frente à fachada.

A solenidade oficial de entrega será reagendada e divulgada posteriormente.