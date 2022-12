O prefeito de Americana, Chico Sardelli, inaugurou, nesta sexta-feira (16), a UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Silvério Otaviano de Souza”, do Jardim Dona Rosa. A unidade irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e contará com uma farmácia para a dispensação de medicamentos à população, serviço que não existia no local anteriormente.

O prédio recebeu nova pintura interna e externa, revisão das redes elétrica e hidráulica, limpeza das calhas e novos mobiliários. Também foram instalados ventiladores e aparelhos de ar-condicionado nos consultórios médicos e sala de curativo, além de nova identificação visual, tanto na área interna quanto externa do imóvel.

Desde abril de 2019 que a UBS Dona Rosa vinha atendendo, excepcionalmente, moradores de outras regiões. Agora, com a entrega do prédio totalmente revitalizado, a população local poderá contar com sua unidade básica de referência. A partir da segunda-feira (19), aproximadamente 23 mil moradores dos bairros Dona Rosa, São Jerônimo e Jardim da Paz poderão usufruir da nova unidade, que contará com equipe multidisciplinar composta pelos seguintes profissionais: dois agentes comunitários de saúde; dois recepcionistas; um enfermeiro; cinco médicos, sendo dois clínicos, um pediatra, um ginecologista e um médico de família; quatro técnicos de enfermagem; um dentista; um auxiliar de odontologia; um servente; um farmacêutico e um auxiliar de farmácia.

A unidade deverá realizar mensalmente (em média) 750 consultas e 900 procedimentos básicos em saúde, como curativos, aplicações de vacinas, testes de glicemia, aferição de pressão arterial, exames de Papanicolau e outros exames laboratoriais, além dos procedimentos odontológicos.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da oferta dos serviços de saúde aos moradores pela rede pública e reforçou que o município de Americana preza pela qualidade no atendimento, de forma humanizada. “Eu acredito e defendo o SUS. É bom que a gente atenda com carinho, carinho humano. Porque a pessoa que está procurando um médico, procurando um remédio, ela não está procurando por brincadeira, mas porque necessita e precisa. Por isso, a parte humana da medicina é muito importante e nós estamos trabalhando para que Americana seja ainda mais humana”, declarou.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, lembrou que somente este ano seis unidades básicas de saúde foram totalmente revitalizadas no município, sendo as dos bairros Jardim Ipiranga, Vila Mathiensen, Jardim Guanabara, Parque Gramado, Vila Gallo e Jardim Dona Rosa. “Só neste ano é a sexta Unidade Básica de Saúde que estamos entregando à população de Americana. São mais de vinte mil pessoas [na UBS Dona Rosa] que vão ter um atendimento multiprofissional, inclusive trouxemos a farmácia por entendermos a necessidade do usuário que precisa ter o cuidado integral. E fizemos mais, entendendo todas as necessidades da nossa população e as sequelas psíquicas que a própria Covid deixou, a perspectiva é trazermos um psicólogo para esta unidade”, disse Danilo.

Além do prefeito Chico Sardelli e do secretário, estiveram presentes na solenidade de inauguração: o vice-prefeito Odir Demarchi; o superintendente da Fusame (Fundação de Saúde e Americana), Fábio Beretta Rossi; o presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Martins; a vereadora Leonora da Silva Périco; o vereador Marcos Caetano; a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes; o secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto; o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto; o comandante da GAMA (Guarda Municipal de Americana), Marco Aurélio; o presidente do Consaúde (Conselho Municipal de Saúde), José Francisco Lembo; a diretora da Unidade de Atenção à Saúde, Simone Maciel; conselheiros de saúde, funcionários da rede municipal e moradores locais.