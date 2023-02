Uber municipal gira R$ 900 mi em 2022

Os aplicativos de transporte locais que operam no modelo da Uber

em regiões descentralizadas movimentaram mais de R$ 900 milhões em 2022. Os números indicam um crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com um levantamento realizado pela Gaudium , startup focada nos mercados de mobilidade e logística.

O método de pagamento mais usado por passageiros foi o dinheiro, responsável por 69,9% das operações, seguido pelo débito, com 18,7%. Já o Pix aparece com 11,4%, enquanto o crédito foi responsável por 7% das transações.

“Os aplicativos regionais de transportes (uber local) estão dominando o mercado da mobilidade do país, principalmente em cidades de pequeno e médio porte. O modelo descentralizado propicia que boa parte dos recursos financeiros fiquem na própria região, já que uma fração do dinheiro vai para o próprio motorista e outra para a empresa local. Isso sem falar dos impostos recolhidos, que também ficam no município”, explica Ricardo Góes, sócio-executivo da Gaudium.

O levantamento foi baseado em dados de aplicativos de transporte que usam a tecnologia da Machine, produto da Gaudium para criação de apps de transportes e entregas, presente em mais de 1.900 cidades no Brasil. Alguns aplicativos que utilizam a plataforma são Urbano Norte, Te Levo Mobile, BoraAli, EasyMob, Go Transporte Urbano, entre outros.

Para Góes, os serviços de aplicativos de transporte com atuação local têm se expandido cada vez mais por se adaptarem à realidade e necessidade de mobilidade de cada município, o que por vezes, gigantes da mobilidade não conseguem mapear. “Com o crescimento da categoria, esperamos um aumento significativo nos valores movimentados para este ano e a criação e expansão de novos aplicativos regionais da mobilidade”, finaliza o executivo.

Sobre a Gaudium

A Gaudium , dona da Machine, é uma empresa de tecnologia criada em 2011 pelo cientista da computação Bruno Muniz e pelo engenheiro Ricardo Góes. Hoje, a startup é focada nos mercados de mobilidade e logística, foi eleita em 2022 a 2° melhor pequena empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro e uma das 150 do Brasil pela Great Place to Work e já participou de dois Programas de Aceleração Scale Up da Endeavor. Além da Machine, a empresa é dona do Conecta , portal de conteúdo e educação sobre mobilidade e logística, e do Mr. Frete , um site de busca por empresas de motoboy.

Sobre a Machine

A Machine é uma ferramenta de tecnologia B2B voltada para empresas de transporte de passageiros e de entregas. Com ela, empresas, cooperativas ou associações de táxi, mototáxi, carros particulares e motoboy podem automatizar sua operação e ter seu próprio aplicativo de mobilidade ou entregas.

ARTESP intensifica ações de fiscalização no transporte intermunicipal de passageiros

A ARTESP – Agência de Transporte de São Paulo, responsável pelo gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de São Paulo, vai intensificar, durante o Carnaval, a fiscalização de ônibus, vans e micro-ônibus, responsáveis pela prestação desse serviço. O objetivo é verificar a qualidade das viagens oferecidas aos usuários e garantir a segurança e conforto dos passageiros.

“Mais um feriado com a previsão de alta movimentação nas rodovias. Por isso, queremos garantir aos usuários que utilizam o transporte público do Estado de São Paulo as melhores condições de segurança e conforto durante as viagens”, afirma Luis Carlos Moraes Caetano, diretor de Procedimentos e Logística da ARTESP. “É importante alertar sobre os riscos que o transporte irregular traz para aqueles que utilizam este tipo de transporte” reforça Luis.

As ações irão acontecer em diferentes pontos do Estado, com foco nos principais destinos dos usuários no Carnaval. As operações são realizadas tanto nas rodovias, com apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), quanto nos terminais rodoviários, que terão movimento intenso no período. Nas fiscalizações realizadas ao longo de 2022, a Agência Reguladora removeu ao pátio um total de 1.120 veículos, a maior parte por estar realizando transporte irregular de passageiros. Esse ano, em janeiro, foram realizadas 60 apreensões.