Muita gente acha que o twitter vai acabar depois da compra feita por Elon Musk. Mas o que parece estar acontecendo é uma tormenta antes do bilionário dar nova cara para o microblog. Não sem antes causar e causar. Em meio a rumores sobre o fim do Twitter após o ultimato de Elon Musk, em que centenas de funcionários devem deixar a empresa, o novo dono da rede social publicou uma imagem sobre o “sepultamento” da plataforma.

Na postagem, compartilhada ainda na madrugada desta sexta-feira, um homem aparece diante de um túmulo com o símbolo do Twitter, o pássaro azul.

O termo #RIPTwitter se tornou o assunto mais comentado da rede social na noite de quinta-feira, com as pessoas especulando sobre um possível fim do Twitter por conta das demissões.

O bilionário, que comprou a rede social por US$ 44 bilhões e a assumiu no mês passado, enviou um e-mail aos funcionários do Twitter no qual exige que se comprometam a permanecer trabalhando por muitas horas “com alta intensidade” durante o processo de transformação da empresa ou, do contrário, aceitem indenização.

Desde que Musk adquiriu a companhia, ele vem afirmando que o Twiiter poderia ir à falência se não começasse a gerar mais receita.