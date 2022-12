O presidente da Câmara de Americana Thiago Martins (PV) participou, nesta quinta-feira, da TVNM. Thiago falou sobre o fim do biênio como presidente do legislativo, saída do Partido Verde, saída da Câmara Municipal, Chico Sardelli x Omar Najar em 2024, e o que espera dos governos eleitos. Assista na íntegra: