TVNM. Como presidente, Brochi tem novos planos pra Câmara e mira PL

O novo presidente da Câmara de Americana, o vereador Thiago Brochi (sem partido) falou à TVNM dos planos para os próximos dois anos que estará à frente do poder legislativo. Ainda, Brochi falou sobre sua saída do PSDB e o “namoro” com o PL. Assista:

