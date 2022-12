O prefeito de Sumaré Luiz Dalben (Cidadania) falou à TVNM esta semana e destacou as principais ações realizadas no município em 2022. Dalben também falou do cenário para 2024 e a responsabilidade do deputado Dirceu Dalben (Cidadania) – seu pai -, agora eleito único deputado da região polo têxtil. Assista: