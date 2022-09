O Portal NM começa a entrevistar os candidatos a partir desta semana. Nesta segunda, o presidente da Câmara Municipal e candidato a deputado estadual, vereador Thiago Martins (PV), falou da meta do grupo para sua campanha, de sua experiência como presidente do legislativo, sua história com o prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) e mais.

Assista a entrevista na íntegra: