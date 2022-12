O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) fez um balanço do ano de 2022 para o NM. Na entrevista, Chico destacou os avanços no DAE e na área da saúde. Falou da sua situação no PV, partido que faz parte há mais de 20 anos e o que acha do cenário pós eleição. Assista: