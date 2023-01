Turma tem vereadores e vice Odir

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice Odir Demarchi acompanharam, nesta terça-feira (10), a demolição do antigo Posto 10, no bairro Antônio Zanaga, que está desativado há alguns anos. O local vai receber a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde, por meio do Programa Qualivida/Saúde, do Governo do Estado, intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris.

“Um dia importante e feliz para a Saúde de Americana. Começamos a atender uma antiga reivindicação, principalmente dos moradores do Zanaga, que era a derrubada do antigo Posto 10 e a construção de uma nova unidade moderna”, afirmou Chico. “Já estamos viabilizando mais essa importante conquista junto ao Governo do Estado e a população vai poder contar com o atendimento pertinho de casa”, completou.

A Secretaria de Gestão de Convênios informou que o processo licitatório será iniciado após análise orçamentária do governo estadual e assinatura do convênio com o município.

Odir também destacou a importância da obra para a comunidade. “Ficamos contentes porque sabemos que é uma reivindicação de vários vereadores e de toda a população daqui. Vai ser muito bom para todos dessa região, uma luta muito grande, mas que vai se tornar realidade”, disse o vice-prefeito.

“Essa demolição é o primeiro passo para que possamos passar às próximas etapas, que é a construção da Unidade Básica de Saúde, para consultas médicas, pediatra, ginecologista, clínico geral, vacinação e todos os serviços que a população precisa perto de casa”, explicou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Também participaram da visita ao local da demolição os secretários municipais Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios) e Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos); os vereadores Thiago Martins, Pastor Miguel Pires, Leonora do Postinho, Fernando da Farmácia, Lucas Leoncine e representantes dos vereadores Juninho Dias e Wagner Rovina.

