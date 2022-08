O Sete de setembro, que este ano cai na quarta-feira, é uma boa oportunidade para emendar e aproveitar um dos últimos feriados de 2022 no Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar.

O Kur – como é chamado -, nasceu com o propósito de tratar a saúde de modo preventivo; de ser um centro médico que reúne os recursos de uma clínica generalista sem ser um hospital; hospedagem em ambiente aprazível que não é simplesmente um hotel; e onde o estado de saúde dos clientes é abordado por uma equipe transdisciplinar envolvendo medicina, alimentação, atividade física, fitoterapia e controle das emoções.

Há 40 anos, ou seja, desde quando foi fundado, em 1982, o Kur acompanha e traz para o local o desenvolvimento tecnológico que existe em favor da longevidade com saúde, sempre inovando dentro dos princípios da medicina de evidências. Uma combinação entre tecnologia com olhar humanizado. Por isso, ele é reconhecido como um dos melhores spas médicos do mundo, pelas maiores instuições internacionais.

Para conhecê-lo, nem é necessário sair do Brasil: situado em Gramado, na Serra Gaúcha, e a uma hora e meia de carro de Porto Alegre, o Kurotel é de fácil acesso e torna-se um destino perfeito para passar uns dias de relax e detox, e obter excelentes resultados na aplicação do método que eles desenvolveram, baseado na prática de 5 pilares: tratamento com água, plantas e seu uso medicinal, alimentação saudável, exercício físico regular, sono de qualidade e o equilíbrio interior/controle das emoções.

Os tratamentos vão desde terapias naturais com água, ervas medicinais, fitoterapia, fisioterapia, nutrologia, saúde estética bucal, dermatológica, estética, de relaxamento, emocional, cardiológica, clínica até a análise criteriosa da genética individual. E sempre fazendo uso de tecnologias inovadoras e exames padrão ouro, como a avaliação corporal por imagem: técnica radiológica para identificar a quantidade e a distribuição da gordura corporal, gordura visceral, massa magra e peso ideal. Prescrições alimentares são feitas levando em conta conhecimentos científicos comprovados e planos nutricionais personalizados.

A gastronomia é outro ponto forte do Kurotel. Engana-se quem acha que só porque está num spa, a comida é insonsa e sem graça. Lá, as refeições preparadas pela equipe de nutrição e chefs, são balanceadas e feitas para que os clientes atinjam os seus objetivos de emagrecimento ou bem-estar. Mas todos os pratos primam pela origem dos ingredientes, qualidade dos alimentos e tem uma belíssima apresentação.

Serviço:

Kurotel

Rua Nações Unidas, 533, Bavária, Gramado – RS/ Cep 95670-000

Pacote feriado: Método Kur

Preço sob consulta

Através de um método próprio, é feito um planejamento de atividades de acordo com cada necessidade e objetivo. O programa diário, que conta com a estrutura e tecnologia disponível no Kur, equilibra a preferência do cliente com atividades focadas nos resultados. Além disso, o pacote inclui hospedagem com refeições gourmet saudável + acompanhamento médico e de profissionais da área da saúde + atividades físicas + atividades de relaxamento + lazer.

Atendimento:

0800 970 9800 | +55 (54) 99121-2132

De segunda a sexta – das 8h00 às 19h00

Sábados – das 10h00 às 17h30

Email: [email protected]

https://www.kurotel.com.br/