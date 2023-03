Turismo busca apoiar recuperação do Litoral Norte

A convite da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo

os presidentes e dirigentes da Associação Brasileira das Agências de Viagens, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira das Operadas de Turismo estiveram reunidos para alinhar esforços e pensar em ações de apoio à recuperação do turismo no Litoral Norte.

“Estamos profundamente abalados com toda essa tragédia. E vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar a todos a se reerguerem”, diz Magda Nassar, presidente da Abav Nacional, expressando sentimento coletivo dos participantes da reunião.

Cientes da calamidade que atinge a população residente em áreas de risco e solidários aos projetos de atendimento aos desalojados e desabrigados, todos também reconheceram a importância do turismo para as cidades da região e se prontificaram a apoiar as ações da Setur-SP em prol dessa retomada do turismo no Litoral Norte.

“Por solicitação do secretário Roberto de Lucena, articulamos um encontro com grandes parceiros como Braztoa, Abav e Abih-SP. Juntos, vamos promover ações que reforcem a comunicação positiva de um dos destinos mais emblemáticos do nosso estado. A iniciativa representa muito do que é o turismo, uma cadeia articulada e solidária”, afirma Luciane Leite, secretária executiva da Setur-SP.

“O Litoral Norte é grande e composto por várias cidades que estão em plenas condições para o Turismo, que é uma atividade de extrema importância para a economia não apenas do Brasil, mas, principalmente, local, por conta da sua alta capilaridade. Manter a atividade turística da região é essencial e contribui, inclusive, para a reconstrução das cidades mais impactadas”, afirmou Roberto Haro Nedelciu, presidente da Braztoa.

“Em Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e até mesmo na costa norte do município de São Sebastião, o acesso é seguro e a infraestrutura, os equipamentos e os serviços turísticos, públicos e privados, funcionam normalmente”, ressaltou Ricardo Roman Jr., presidente da Abih-SP, que agradeceu a inciativa da Setur-SP por reunir o trade e considerar as medidas adotadas como fundamentais para o setor.

