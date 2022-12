Além de todas as metas que estipulamos para um próximo ano, viajar, arrumar a mala e cair na estrada é uma prioridade para mais da metade dos brasileiros, segundo pesquisa da Hibou – empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo. O estudo “Turismo – 2023” identificou os comportamentos e expectativas de viagens a partir de painel digital com mais de 1200 brasileiros.

53% da população pretende viajar em 2023, mas 19% dos brasileiros ainda estão decidindo. E quem gostaria e, infelizmente, não pode? 21% sentem vontade de viajar, mas não vão; e 8% não querem e nem pretendem sair de casa. De carro ou avião? 85% das pessoas se sentem seguras com meio de transporte aéreo.

Malas prontas já no primeiro semestre de 2023. 67% dos brasileiros gostariam de viajar entre dezembro deste ano até julho do ano que vem. Sendo 16% em dezembro/22 e janeiro/23, cada; 6% em fevereiro; e 29% até julho. A partir de julho estão 18%.

Destinos nacionais despontam!

Como destino predileto, o Brasil desponta com 87% das intenções. Destes, 60% pretendem fazer passeios por outros Estados, enquanto 27% pretendem curtir o Estado em que moram. A Europa também está na mira e é uma preferência para 23%. Os demais destinos citados foram América do Norte (11%), América Latina (7%). África, Austrália/Oceania e Ásia (3%, cada), Outros (2%). 7% ainda estão indecisos.

Destino internacional: EUA

53% dos brasileiros pretendem visitar os EUA e 3 em 10 turistas planejam ir até 2023. O Top 3 norte americano é formado por New York (68%), Orlando (64%) e Miami (53%). A América Airlines está no topo das companhias preferidas para ir aos Estados Unidos por 37% e, entre os motivos que fazem os brasileiros optarem por uma determinada companhia é formado por melhor serviço/atendimento (39%); o melhor preço (33%) e as melhores aeronaves (30%).

Ao viajar para os EUA, os turistas têm em mente as inúmeras possibilidades de aproveitar as atividades, os destinos urbanos misturam lugares e boas compras: parques (65%), compras (61%), prédios famosos (52%), gastronomia (48%), locais históricos (42%), passeios personalizados (41%), museus (35%), shows (26%), locações de filmes e séries famosas (9%) e esportes (8%).

Finanças e as Férias tão desejadas

A situação financeira é uma preocupação no momento de organizar uma trip e foi apontada por 60%; outros fatores como a economia atual do país (21%) e a cotação do dólar (17%) também estão no radar. Como herança da Covid19, há 14% que temem a pandemia e outras doenças que têm surgido em menor escala; e 10%, observam a garantia na higiene dos transportes, locais, manuseio de malas. 26% encaram como desafio conciliar as agendas e encontrar uma data disponível devido a compromissos, trabalho, calendário escolar, entre outros.

COVID19 volta a preocupar

Vale lembrar que muitos brasileiros ainda estão atentos aos cuidados com a COVID19 e suas variantes. Assim, os viajantes consideram importante que as empresas sigam protocolos de biossegurança.

Os kits de higiene com álcool em gel, por exemplo, inspira segurança para 58%, bem como a embalagem individual dos alimentos entregues nos voos (46%); o uso de máscaras por equipes de atendimentos (43%); higienização de bagagem ao chegar ao destino (25%);Também foram considerados pontos positivos de biossegurança: Maior digitalização que evita papéis e concentra tudo no celular (36%); Higienização de carros para transfer ou deslocamentos a cada viagem (36%) e impedimento de aglomeração em restaurantes (34%), são outros exemplos.

A escolha do destino põe a mesa sim!

O destino brasileiro remete muito a história e boa comida. Quando selecionam suas viagens nacionais, os brasileiros prezam por gastronomia (63%), em primeiro lugar. Além disso, os locais históricos (58%), passeios personalizados (47%) e parques (40%), estão na lista de atividades a fazer durante a viagem. Já as compras estão na preferência de 32% deles.

Se tem uma coisa que o Brasileiro não deixa para última hora é…

Os preparativos de viagem de 40% dos brasileiros começam entre 3 e 6 meses antes de seguirem rumo ao destino. Para 23% o período de 1 a 3 meses é suficiente e 11% preparam apenas 1 mês antes de embarcarem. Para 20% um ano antes é o ideal e 5% optaram por se programarem com mais de um ano de antecedência.

“As empresas de turismo, passeios e o setor da hotelaria devem começar o quanto antes as suas ativações. Com uma grande parcela de brasileiros se preparando para viajar nos próximos seis meses, essa é a hora de criar campanhas efetivas com promoções agressivas e atrativos que impactem“, sugere Ligia Melo, coordenadora da pesquisa e sócia da Hibou.

Brasileiro fica em média 1 semana viajando

Os brasileiros querem curtir ao máximo seus dias de viagem e o período perfeito permeia uma semana. Para 43%, o ideal é de 5 a 8 dias, e até 4 dias, para 8%. Entre aqueles que têm mais tempo para ficar na cidade escolhida, o ideal é de 9 a 12 dias é o ideal (22%); 13 a 16 dias (17%); 17 a 20 dias (5%); 25 dias ou mais (4%).

¼ das pessoas buscam hospedagem por aluguel de casa ou apartamento

O sonho de quem viaja é assegurar que não surjam imprevistos que gerem dor de cabeça. Assim, na hora de escolher a hospedagem, hotéis de uma rede conhecida é a preferência de 47% dos brasileiros; 25% buscam por aluguel por temporada, seja casa ou apartamento; e 11% preferem hotel boutique ou independente.

Ranking das preocupações dos brasileiros na hora do planejamento

Ao planejar a viagem, 4 entre 10 tópicos observados estão relacionados às finanças. A maior parte dos turistas (57%) levam em consideração a estação do ano e o clima do destino, porém, o bolso está em evidência e os brasileiros observam:

Orçamento final – 50%

Forma de pagamento – 48%

Pacote promocional – 42%

Cotação do dólar – 16%

Os demais pontos são o roteiro envolvendo tudo que desejam conhecer (42%); passagens com possibilidade de remarcação (21%); pacote de parques/locais turísticos (20%); shows ou eventos na cidade e roteiros de compras (6%, cada).

