Turcão, do ‘Além da Cesta’, convocado para a Seleção Brasileira Máster

O atleta Márcio Borges, o “Turcão”, do time novaodessense Além da Cesta

foi convocado pela FBBM (Federação Brasileira de Basquete Máster), categoria 35+. O time canarinho vai disputar o 16º World Championship entre os dias 24 de agosto e 03 de setembro, na cidade de Mar del Plata, na Argentina.

“Vimos através desta, convocar o referido atleta para integrar a Seleção Brasileira de Basquetebol Máster e assim ajudar a nossa delegação a representar o nosso país, e a conquistar um número expressivo de títulos e medalhas, garantindo nossa posição de líder do ranking das Américas”, traz a nota da FBBM.

Turcão, pivô “gigante” de 2,09 de altura, está rindo à toa. Claro, jogando um “basquete de excelência”, ele comemorou a convocação pela primeira vez. “Esse é o meu primeiro Mundial. Gratidão ao Além da Cesta, aos patrocinadores e Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura pelo apoio, desde o primeiro dia fazendo parte da família. Vocês serão representados com muita garra e dedicação. Será uma honra vestir o ‘manto sagrado’. Vou ter a experiência de jogar um mundial aos 45 anos”, declarou, entusiasmado.

Para ele, a sensação ao receber a notícia da convocação foi ótima. E deixou um recado aos que estão iniciando – afinal ele fala com propriedade, pois tem talento e experiência de sobra. “Pratique o esporte que ama e bons resultados você colherá. Para alguns, sou um velho jovem, mas para o esporte, sou veterano. É manter-se saudável e competitivo, que sempre dá tempo”, comentou.

Vestir a camisa da Seleção Brasileira é uma honraria destinada a poucos. “Nessas últimas temporadas, tivemos o prazer de presenciar o talento, a liderança deste atleta, quesitos que somados ao talento dos demais atletas do Além da Cesta, trouxeram o inédito bicampeonato na Liga Metropolitana de Basquete. Destaque dentro e fora da quadra, Turcão foi essencial às grandes conquistas da equipe. Parabéns pela nova conquista. E obrigado por levar o Além da Cesta ao topo com você”, comemora o técnico do Além da Cesta Júnior Pinheiro, o Juninho Vittulla.

Para o prefeito Cláudio José Schooder, Leitinho, “é uma honra ter um atleta do município na Seleção Brasileira”. “Estamos muito felizes em receber essa notícia, que um dos atletas do time novaodessense Além da Cesta vai representar a nossa cidade no mundial com a Seleção Brasileira. Deixo os parabéns ao Turcão pelo esforço e dedicação, e que sua participação na nossa seleção Brasileira seja um grande sucesso. Nosso obrigado por levar o nome de Nova Odessa ao Mundial”, parabenizou.

A PESSOA

Turcão jogava futebol e chegou a treinar jiu-jitsu. O Basquete veio somente aos 17 anos, na cidade de Bauru, onde a carreira profissional começou a deslanchar. O atleta tem passagens pelo Sport Clube do Recife, Winner (Limeira), Casa Branca, Santos, Santa Cruz do Sul, Americana, Piracicaba e Franca. “Minha altura abriu algumas portas, mas sempre treinei muito. Só tamanho não te garante nada”, disse.

Após muitas temporadas, o merecimento. Bicampeão da Conferência Interior da LMB (Liga Metropolitana de Basquete) pelo “Além da Cesta” na categoria livre, o pivô foi destaque pelo excelente desempenho: marcou 12 pontos, fez pelo menos 14 rebotes e ainda deu dois tocos no adversário. Além do título, Turcão e outros dois atletas do time novaodessense – Wayner Cerqueira (Patinha) e Victor Pinheiro “Vitinho Guh” – integraram o “top 5” do campeonato.

“Volto a ressaltar meus sinceros agradecemos à Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Esportes, e aos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho, no trabalho do nosso time, que são a Sport Inox, Influx de Nova Odessa, Crossfit Santa Rosa e Xprime. Inclusive, a Xprime deu suporte especial nessas duas últimas temporadas e terei minha preparação para o mundial feita por eles”, finalizou o atleta.