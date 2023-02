Tuiú e Cidão continuam no comando do EC Cidade Jardim

Em eleição realizada no E.C Cidade Jardim

nesse Domingo 05/02/2023 a chapa 2 liderada por Luiz Feitoza (Tuiú) e Alcides Marciel ( Cidão) venceu a chapa 1 por 168 contra 29.

Com essa eleição podemos ver a força e a união de uma comunidade nessa votação aonde mais de 200 pessoas compareceram.

Tuiú é muito forte com amigos naquela região, juntamente com o Cidão ficarão a frente do Esporte Clube Cidade Jardim por mais 4 anos.

