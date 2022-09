A menos de um mês para as eleições, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), anuncia a nova fase da Central das Eleições na plataforma. A página especial vai esclarecer as principais dúvidas dos eleitores sobre o dia das votações, como quais documentos são necessários, o que é permitido levar ou não e a ordem de voto.

Para participar basta o usuário gravar um vídeo no Kwai, falando qual a sua dúvida e marcar a tag #MeAjudaTSE na descrição do vídeo. A divulgação oficial das respostas será feita pelo perfil do TSE por meio da função dueto, que permite exibir um vídeo já publicado no aplicativo ao lado de um novo vídeo criado por outro usuário, o que torna possível a gravação de reações e interações.

Na primeira fase, que aconteceu durante o mês de agosto, os usuários tiveram acesso aos vídeos explicativos do TSE sobre a importância do voto, como combater notícias falsas e o papel de cada cargo eleitoral. A página foi criada com o objetivo de levar aos brasileiros o máximo de informações verídicas sobre o processo eleitoral.

Desde o início do ano, o Kwai se tornou parceiro do TSE no combate à desinformação. A plataforma assinou um acordo que não prevê repasse financeiro e se comprometeu a implementar políticas de detecção e neutralização de conteúdos desinformativos divulgados no app, que podem ser denunciados por meio do canal de comunicação extrajudicial de denúncia de conteúdos que veiculam desinformação sobre o processo eleitoral, o chamado Sistema de Alertas.