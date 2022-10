O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou que tenha determinado que o pastor André Valadão se retratasse por veicular notícias falsas contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Valadão, que tem feito campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL), publicou um vídeo em que alega ter sido intimado pela corte a se retratar pelas declarações, o que, segundo o tribunal, não é verdade.

Na publicação, o líder religioso afirma que a retratação foi “a pedido do TSE”. Mas o Tribunal Superior Eleitoral informou ao Portal UOL que não houve intimação contra o pastor.

“Dias atrás recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes”, conta o pastor da Igreja Batista da Lagoinha. No vídeo, Valadão declara que Lula “não é a favor do aborto. Lula não é a favor da descriminalização das drogas. Lula não é a favor de liberar pequenos furtos”.

Vestindo uma camisa preta, com um fundo preto e música dramática como trilha sonora, o evangélico desmente uma informação enganosa que costuma propagar em suas redes sociais, em que o petista é a favor de flexibilizar as leis relacionadas a pequenos furtos e, assim, permitir que criminosos fiquem livres.

Juristas veem possível crime eleitoral na conduta de Valadão. O deputado Alexandre Frota apresentou denúncia contra o pastor.