do UOL- O ministro Benedito Gonçalves, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), intimou o vereador Carlos Bolsonaro a se manifestar em uma ação da campanha do ex-presidente ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre difusão de fake news.

A decisão também manda o YouTube desmonetizar quatro canais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo o da produtora Brasil Paralelo, por difusão de conteúdos falsos contra o petista. Carlos deverá explicar sobre a “utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais” e o pedido da campanha do PT para que suas contas sejam suspensas.

A decisão ainda determinou ao Twitter, Youtube e o Google que identifiquem 28 perfis que estariam compartilhando fake news de forma anônima nas plataformas. Se isso não for possível, as contas deverão ser excluídas. Além do Brasil Paralelo, a desmonetização atinge os canais Foco do Brasil, Folha Política e Dr. News. Tanto o Foco do Brasil quanto a Folha Política já foram alvo de outros inquéritos no STF (Supremo Tribunal Federal) por desinformação e atos antidemocráticos.

A decisão também proíbe que os responsáveis pelos canais promovam impulsionamento pago de conteúdo político-eleitorais envolvendo Bolsonaro, Lula e seus respectivos apoiadores.