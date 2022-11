O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) usou sua conta nas redes sociais para desmentir mais uma nova fakenews espalhada por bolsonaristas acerca das urnas.

As urnas modelo 2009, que não foram usadas nas Eleições 2022, estavam sendo levadas para baixa patrimonial e descarte ecológico e sustentável. Confira checagem do @estadaoverifica , parceiro da #JustiçaEleitoral no programa de combate à desinformação.