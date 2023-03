O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai ser preso esta terça-feira? Ele publicou que a prisão pode acontecer em Nova Iorque e abriu o debate sobre a possibilidade de ele estar buscando reunir seus apoiadores ou se vai mesmo ser detido.

A declaração, feita neste sábado (18/03), não foi confirmada pelos advogados dele, que ressaltaram que não receberam nenhuma informação das autoridades e que as especulações são baseadas somente em reportagens de alguns veículos de comunicação locais.

Se essa acusação realmente for apresentada, seria a primeira vez que um processo criminal é aberto contra um ex-presidente dos EUA.

O ex-presidente negou que tenha tido relação sexual com Daniels e disse que a investigação tem motivação política.

Campanha presidencial

Trump deixou claro que continuará a sua campanha para se tornar o candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais de 2024, mesmo que sofra alguma acusação formal.

Esforços anteriores para levá-lo à Justiça – como duas tentativas de impeachment no Congresso, investigação sobre possível intervenção russa e operações judiciais em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida – ajudaram a aumentar sua popularidade entre seus seguidores. Portanto, uma acusação desse tipo poderia ter um efeito semelhante.

Trump já mostrou que tem seguidores leais, como evidenciou pela tomada do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando centenas de pessoas forçaram a entrada no prédio do governo para anular os resultados das eleições, onde ele havia sido derrotado.

