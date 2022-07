Um homem que parou pra trocar o pneu de seu carro acabou morrendo atropelado na noite desta terça-feira em Americana. O fotógrafo Renan Henrique de Oliveira, 32, foi atingido enquanto trocava o pneu do carro na rodovia Anhanguera, que corta a cidade. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente aconteceu na altura do quilometro 122. Um veículo Renault Logan atropelou a vítima que estava no acostamento com seu Honda Fit fazendo a troca de pneu.

O Corpo de Bombeiros também foi até o local para fazer o atendimento e constatou o óbito do fotógrafo. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os fatos serão apurados, já o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Após policialpadrao.com.br