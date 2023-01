Com 43 anos de muitas histórias e grandes sucessos no forró pé de serra, o Trio Virgulino se apresentará, dia 14 de janeiro, às 19h, na Praça Vó Palmira, para celebrar a data. A comemoração terá início às 14h, com som mecânico com DJ para animar o público. O apoio é da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana, com projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc.

“Será uma apresentação muito importante para compartilharmos com a população a trajetória do Trio Virgulino, especialmente organizada para celebrarmos a carreira de um dos grandes precursores do tradicional forró pé de serra e a importância do trio no cenário da música nacional e também internacional”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O Trio Virgulino é composto por Adelmo Nascimento (no triângulo), Roberto Pinheiro (zabumba) e Robson (sanfona), sendo que Robson (filho de Roberto) é o mais novo integrante do Trio. No repertório, muitas músicas que marcaram época no segmento forró, ao lado de grandes artistas de destaque, como Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Caetano Veloso, Zeca Baleiro, Zélia Duncan, Tato, Osvaldinho do Acordeon, entre outros.

A Praça “Vó Palmira” fica na Rua São Teodoro, 200, Jardim Nossa Senhora do Carmo.